◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（3年）が初めて個人1位でフィニッシュした。タイムは1時間0分16秒（速報値）。日大のシャドラック・キップケメイ（3年）は個人3連覇を逃した。

日本人トップは中央学院大の近田陽路（4年）だった。

18年からハーフマラソンの距離で実施されるようになった予選会で、現コースの歴代最速タイムは18年のキサイサ（桜美林大）の1時間0分44秒。日本人最速は18年の塩尻和也（順大）の1時間2分22秒となっている。

今予選には42校が参加。各校10人以上最大12人が走り、上位10人の合計タイムを争う。

第102回箱根駅伝にはシード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、予選会突破の10校、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場。「関東学生連合」は今回から編成方法が変わり、予選会11〜20位の各校から1人ずつ選出された10人、21位以下の各校から予選会の個人上位6人（各校1人）を加えた計16人で構成される。