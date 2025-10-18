上位10チームが来年1月2、3日の本戦へ

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われている。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加した。

個人トップでゴールに飛び込んだのは山梨学院大のブライアン・キピエゴ（3年）だった。

終盤は日本大のシャドラック・キップケメイ（3年）との一騎打ちになったが、振り切った。日本テレビ系の中継では、「暑かったのできつかった。ナンバー1を取ることができて嬉しい」とのコメントが紹介された。

キップケメイは“3連覇”に届かなかった。日本人トップは中央学院大の近田陽路（4年）で、全体7位だった。

各大学10〜14人がエントリーし、10〜12人が出場。各大学上位10人の合計タイムで争い、上位10チームが本戦に出場する。

第101回大会では青山学院大、駒澤大、国学院大、早稲田大、中央大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大がシード権を獲得し、第102回大会への出場が決まっている。



（THE ANSWER編集部）