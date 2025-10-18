【箱根予選会】終盤の１７・４キロは順大がトップで通過 ２位に山梨学院大 日体大は１２位通過
◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース＝２１・０９７５キロ）
定刻の午前８時３０分に出場４２校の選手（各校１２人以内）が一斉スタートした。各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。
勝負は起伏が激しい昭和記念公園内の１５キロを過ぎ、残りわずかの１７・５キロ。本戦７秒差でシード権獲得を逃した順大がトップで通過。
２位に山梨学院大、３位に中央学院大、４位に日大が続く。
エースの前田和摩（３年）が２年ぶり出場の東農大が５位。
６位に東海大、７位に大東大、エースの馬場賢人（３年）が欠場の立大は８位に続き、９位に法大、１０位に神奈川大。
７８年連続７８回目の出場を目指す日体大は１２位
１７・４キロの通過順位は以下の通り。
＜１＞順大
＜２＞山梨学院大
＜３＞中央学院大
＜４＞日大
＜５＞東農大
＜６＞東海大
＜７＞大東大
＜８＞立大
＜９＞法大
＜１０＞神奈川大
３２秒差
＜１１＞専大
＜１２＞日体大
＜１３＞明大
＜１４＞日本薬科大
＜１５＞駿河台大
＜１６＞筑波大
＜１７＞拓大
＜１８＞国士舘大
＜１９＞上武大
＜２０＞明治学院大
前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。
【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大