◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース＝２１・０９７５キロ）

定刻の午前８時３０分に出場４２校の選手（各校１２人以内）が一斉スタートした。各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。

勝負は起伏が激しい昭和記念公園内の１５キロを過ぎ、残りわずかの１７・５キロ。本戦７秒差でシード権獲得を逃した順大がトップで通過。

２位に山梨学院大、３位に中央学院大、４位に日大が続く。

エースの前田和摩（３年）が２年ぶり出場の東農大が５位。

６位に東海大、７位に大東大、エースの馬場賢人（３年）が欠場の立大は８位に続き、９位に法大、１０位に神奈川大。

７８年連続７８回目の出場を目指す日体大は１２位

１７・４キロの通過順位は以下の通り。

＜１＞順大

＜２＞山梨学院大

＜３＞中央学院大

＜４＞日大

＜５＞東農大

＜６＞東海大

＜７＞大東大

＜８＞立大

＜９＞法大

＜１０＞神奈川大

３２秒差

＜１１＞専大

＜１２＞日体大

＜１３＞明大

＜１４＞日本薬科大

＜１５＞駿河台大

＜１６＞筑波大

＜１７＞拓大

＜１８＞国士舘大

＜１９＞上武大

＜２０＞明治学院大

前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大