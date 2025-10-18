“毎日の仕事でカラダを動かしている人”が対象

株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」は、17日よりブランドアンバサダーである米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手との共同プロジェクト「グッドパフォーマンスでいきまショウ！」の、“「毎日の仕事」でカラダを動かすあなたへ編”をスタートさせた。

本プロジェクトは、“挑戦する人”を応援したいと考える「CW-X」と大谷が共同で企画。大谷も愛用するボディバランスアップタイツ約5000枚を、全国の野球チームや日々の仕事でカラダを動かす人にプレゼントし、ウェアによるコンディショニングを体験してもらうことが目的だ。

7月17日から、全国の野球チームを対象とした“「野球」でカラダを動かすあなたへ編”が始まり、全国各地の約870団体から応募があったという。9月から順次ボディバランスアップタイツを届けている。

今回は“毎日の仕事でカラダを動かしている人”を対象に企業や自治体単位での応募を受け付け、抽選の上でボディバランスアップタイツ約2000枚をプレゼントする。

ワコールと大谷は、本プロジェクトを通じて「挑戦する人」を支え、コンディションを整えることを目指している。詳細については特設サイトで案内されている。



（THE ANSWER編集部）