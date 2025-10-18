上位10チームが来年1月2、3日の本戦へ

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われている。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加した。

明治大は2年ぶりの出場を目指している。12キロ手前、中継で紹介されたのは森下翔太（4年）だった。

プロ野球、阪神の森下翔太外野手と同姓同名で、ネットでも注目を集めた。今夏の甲子園では創成館の森下翔太投手も奮闘。Xには「駅伝にも森下翔太がいるのか…」「森下翔太ってマジでどこにでもいるな」「明治大学に森下翔太選手がおる」「クライマックスシリーズMVPでも創成館高校でもない 第3の森下翔太が箱根駅伝予選会を走っている」「明大にも森下翔太いるんかい？！」などの声が上がった。

各大学10〜14人がエントリーし、10〜12人が出場。各大学上位10人の合計タイムで争い、上位10チームが本戦に出場する。

第101回大会では青山学院大、駒澤大、国学院大、早稲田大、中央大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大がシード権を獲得し、第102回大会への出場が決まっている。



