ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2025年10月10日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と、バーチャル・シンガー「初音ミク」のコラボグッズが、2025年10月もセガプライズに登場。

ハロウィンシーズンにぴったりな、仮装した姿のマスコットとぬいぐるみがラインナップされます☆

初音ミク×シナモロール マスコット 〜ハロウィン〜

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

サイズ：全長約8×6×10cm

種類：全4種（初音ミク（魔法使い）、シナモロール（魔法使い）、初音ミク（パンプキン）、シナモロール（パンプキン））

新規描き下ろしのハロウィンデザインで、「シナモロール」と「初音ミク」のマスコットが登場。

とんがり帽子と、マントやホウキを装備した魔法使い姿がキュートにデザインされています。

パンプキンコスチュームはユニークなデザインで、まったりした雰囲気が魅力的です☆

初音ミク×シナモロール ぬいぐるみ 〜ハロウィン〜

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

サイズ：全長約18×8×18cm

種類：全4種（初音ミク（魔法使い）、シナモロール（魔法使い）、初音ミク（パンプキン）、シナモロール（パンプキン））

新規描き下ろしのハロウィンデザインを使用した「シナモロール」と「初音ミク」のぬいぐるみも登場。

マスコットよりもボリュームあるサイズで、目立つこと間違いなし！

一緒にハロウィンの仮装を楽しみたくなるぬいぐるみです☆

ハロウィンシーズンにぴったりな、魔法使い＆パンプキン衣装の「シナモロール」と「初音ミク」

セガプライズの「初音ミク×シナモロール」グッズは、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

