消費者にはすっかり忘れ去られた備蓄米だが、コメ業界は新たな不安に悩まされている。

進次郎氏はコメ政策そっちのけで総裁選に全集中…“農相サボタージュ”に地元からも悲鳴

小泉進次郎農相は14日の会見で、政府備蓄米の買い戻しについて「早計ではないか」と話し、当面は価格動向を見極める方針を示した。備蓄米を巡っては、JA全中の山野徹会長が、2025年産米で増産が進み需給が緩和した場合、「備蓄米の機動的な買い戻し対応が必要」と述べている。

たしかに、コメ高騰はまったく収まっていない。いまや5キロ5000円超も珍しくなく、本紙記者がきのう都内のスーパーを訪れると、茨城県産コシヒカリの新米が5キロ5180円（税込み）で店頭に並んでいた。

しかし農水省によると、今年は十分な量のコメが収穫される見通しだという。25年産主食用米の予想収穫量は、前年比1割増の747万7000トンとなる見込み。予想需要量を、約40万〜50万トンも上回る。来年6月時点の民間在庫量も198万〜229万トンとの試算で、今年6月末の157万トンから大幅に増えるようだ。

そうなると、やはり心配されるのはコメ余りだ。生産者や流通関係者の間では、主食用の需給が緩んだ末に、米価が急落する事態が懸念されている。ある大手コメ卸売関係者は、こんな不安を口にする。

「現在はこんな状況ですが、近くバブルがはじけるのではないかとの見方があります。どこかの業者が何かしらのきっかけで安く調達できたコメを売り出せば、雪崩を打って米価が急落するかもしれません」

■下落したときのセーフティーネットの構築は後回し

こうした緊張感は、農水省内でも共有されつつあるようだ。

「このごろ農水省幹部は、米価下落への強い懸念を口にしています。備蓄米についても、政府が増やした供給分を回収するなど対応しなければ、流通量がダブつき、コメ余りが深刻になってしまいます」（農水省担当記者）

このような現状に対し、進次郎農相はどこまで危機意識を持っているのだろうか。

「やはり米価下落で困るのは生産者で、営農意欲の減退は避けられません。進次郎さんは備蓄米で米価を操作しておきながら、いざ下落したときのセーフティーネットの構築は後回し。これでは、無責任と言われても仕方ないでしょう」（前出の大手コメ卸売関係者）

コメが安くなれば、消費者は大喜びだろう。しかし、持続可能なコメ生産が揺らぐようでは元も子もない。