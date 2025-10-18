【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

佐川宣寿元理財局長のメール開示「遺族と話し合う」…森友文書で加藤財務大臣が明言

森友公文書改ざんの真相解明には、主導的役割を果たした佐川宣寿元財務省理財局長のメールが欠かせない。開示を請求した赤木雅子さんと弁護団が17日、財務省に申し入れの文書を送り、大阪市内で記者会見した。

開示の対象は、財務省が森友事件の捜査で検察に任意提出した文書類だ。紙の文書が約17万枚あるほか、電子データもあり、これまで4回に分けて約5万4000枚が開示された。しかし弁護団によると、改ざんの原因と経緯につながるような文書は極めて限られている。鍵を握ると見られる佐川氏のメールは一つも出ていない。財務省は職員20人体制で作業を進めているというが、肝心の情報がいつ出てくるかわからない。弁護団は語った。

「どうでもいい情報をダラダラ出すんじゃなくて、やはり核心的なものからまず出してほしい」

申し入れでは、佐川元理財局長をはじめ改ざんに関与した本省理財局職員と、同じく改ざんに関与した美並義人元近畿財務局長ら財務局職員のメールデータと手控えを優先して開示するよう強く求めた。

会見で赤木雅子さんは、

「我が家は（開示された）書類の山で、もうすぐ歩くところもなくなるんじゃないかっていうぐらいなんです。でも、夫が改ざんしろって言われた、一番元の改ざんを考えた人、発案した人のメールは出てきていません。誰に責任があるのか、その方の指示が知りたいです」

■検察提出目録をもとに一覧表で

8日に4回目の開示が行われた際、雅子さんは財務省国有財産審理室の高木悠子室長らから説明を受けた。高木室長は話が終わって部屋を出たとたん、首から下げた名札をぐるぐる回しながら、同席した職員と笑顔で帰っていく姿が、複数の報道関係者に目撃されている。

「高木さんは前回の開示の時、検察に提出した文書の目録はないと話していたのに、今回になって実はありますって。嘘を言ってたんじゃないかと思うんですよね。それで部屋を出たらニコニコ笑いながら出ていくような方に携わってもらいたくないし、本当に苦しんでいた夫のことを少しは思ってほしいと感じました」

弁護団は、存在するとわかった目録をもとに、電子データの概要などを記した一覧表を財務省が作成し、開示することも求めた。

佐川氏らのメールを先に開示することについて、加藤勝信財務大臣は14日の会見で、「その辺をよくご遺族の方とお話をさせていただければなというふうに思っております」と述べ、次の開示までに話し合いに応じる考えを示した。佐川氏のメールはいつ出てくるのだろうか？

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）