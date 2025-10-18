ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

登場時期：2025年10月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

アニメも人気の「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズから続々登場。

2025年10月は実用的な雑貨や楽しいぬいぐるみ・マスコットなどが展開されます☆

マフラーや帽子を身につけた「ジョージ」のぬいぐるみも注目です！

おさるのジョージ プラチナムザッカもこもこビッグトートバッグ

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約45×15×35cm

モコモコしたブラウンの生地を使った「おさるのジョージ」デザインのトートバッグ。

バッグには「ジョージ」のお顔が大きくあしらわれています！

ペロリと舌を出す表情がかわいらしい、普段使いしやすいプライズ。

バッグの口部分にスナップボタンが付いた、実用的なデザインです☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ AnimeFan Vol.3

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約10×6×18cm

種類：全3種（ジョージ（赤ナイト）、ジョージ（青ナイト）、黄色い帽子のおじさん）

アニメにあるエピソードにフィーチャーした”AnimeFan”シリーズの第3弾が登場。

今回はアニメシーズン7のエピソード「おふろでナイト」から、ユニークな衣装を着た「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」のぬいぐるみが展開されます。

「ジョージ」は赤と青の騎士姿で、表情やポーズ、衣装が異なる2つのデザインがラインナップ。

イエローを基調としたユニークな衣装の「黄色い帽子のおじさん」も登場し、「ジョージ」と一緒に飾りたくなります☆

おさるのジョージ フレーム付マスコット

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約10×4.5×11cm

種類：全3種（窓、虹、クリスマスリース）

いろいろなところから「ジョージ」がお顔をだして覗く姿がかわいい、フレーム付きのマスコット。

今にも窓から出てきそうなデザインや、虹の架かった雲をフレームにしたデザインなどがラインナップされます。

クリスマスリースから顔を出す「ジョージ」のマスコットは、そのままオーナメントとしても使えそうです！

おさるのジョージ ぽってりLぬいぐるみ ウィンター

登場時期：2025年10月30日より順次

サイズ：全長約18×12×30cm

種類：全2種（マフラー、帽子）

暖かそうな帽子やマフラーを身に着けた「ジョージ」のぬいぐるみと一緒に、一足早く冬支度。

ふわふわのマフラーや帽子を身につけたあたたかそうな姿がかわいいデザインです。

ぽってりしたシルエットで、ボリュームあるサイズなのもポイント☆

雑貨や楽しいぬいぐるみなど、4種類のグッズがラインナップ。

セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

