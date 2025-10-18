もこもこ素材のバッグやユニークなぬいぐるみなど4種類！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2025年10月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
アニメも人気の「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズから続々登場。
2025年10月は実用的な雑貨や楽しいぬいぐるみ・マスコットなどが展開されます☆
マフラーや帽子を身につけた「ジョージ」のぬいぐるみも注目です！
おさるのジョージ プラチナムザッカもこもこビッグトートバッグ
登場時期：2025年10月10日より順次
サイズ：全長約45×15×35cm
モコモコしたブラウンの生地を使った「おさるのジョージ」デザインのトートバッグ。
バッグには「ジョージ」のお顔が大きくあしらわれています！
ペロリと舌を出す表情がかわいらしい、普段使いしやすいプライズ。
バッグの口部分にスナップボタンが付いた、実用的なデザインです☆
おさるのジョージ ぬいぐるみ AnimeFan Vol.3
登場時期：2025年10月17日より順次
サイズ：全長約10×6×18cm
種類：全3種（ジョージ（赤ナイト）、ジョージ（青ナイト）、黄色い帽子のおじさん）
アニメにあるエピソードにフィーチャーした”AnimeFan”シリーズの第3弾が登場。
今回はアニメシーズン7のエピソード「おふろでナイト」から、ユニークな衣装を着た「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」のぬいぐるみが展開されます。
「ジョージ」は赤と青の騎士姿で、表情やポーズ、衣装が異なる2つのデザインがラインナップ。
イエローを基調としたユニークな衣装の「黄色い帽子のおじさん」も登場し、「ジョージ」と一緒に飾りたくなります☆
おさるのジョージ フレーム付マスコット
登場時期：2025年10月17日より順次
サイズ：全長約10×4.5×11cm
種類：全3種（窓、虹、クリスマスリース）
いろいろなところから「ジョージ」がお顔をだして覗く姿がかわいい、フレーム付きのマスコット。
今にも窓から出てきそうなデザインや、虹の架かった雲をフレームにしたデザインなどがラインナップされます。
クリスマスリースから顔を出す「ジョージ」のマスコットは、そのままオーナメントとしても使えそうです！
おさるのジョージ ぽってりLぬいぐるみ ウィンター
登場時期：2025年10月30日より順次
サイズ：全長約18×12×30cm
種類：全2種（マフラー、帽子）
暖かそうな帽子やマフラーを身に着けた「ジョージ」のぬいぐるみと一緒に、一足早く冬支度。
ふわふわのマフラーや帽子を身につけたあたたかそうな姿がかわいいデザインです。
ぽってりしたシルエットで、ボリュームあるサイズなのもポイント☆
雑貨や楽しいぬいぐるみなど、4種類のグッズがラインナップ。
セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
