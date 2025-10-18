元首相の村山富市さんが１７日、１０１歳で亡くなった。

首相在任中は「人にやさしい政治」を掲げ、トレードマークの長い眉毛と「トンちゃん」の愛称で親しまれた村山さんの言葉を紹介する。

村山さん語録

「（自民党の）政情を憂える切々たる心情に心を打たれた。お互いの真心は通じるものだ」（１９９４年６月２９日、首相に指名された後、自民党控室を訪れて）

「私としては、専守防衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は、憲法の認めるものであると認識するものであります」（９４年７月２０日、衆院本会議代表質問で）

「自然にこうなった。眉毛の長い人は長生きするという話もあるけどね」（９４年８月１０日、民放テレビ番組の子どもリポーターにトレードマークの眉毛について問われ）

「なにぶん初めてで早朝の出来事なので、多少の混乱があった。見直すべき課題として、危機管理体制の強化に努めたい」（９５年１月２０日、阪神大震災での自衛隊の初期出動の遅れについて）

「わが国は国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。あらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫（わ）びの気持ちを表明いたします」（９５年８月１５日、戦後５０年の「首相談話」）

「（長寿の秘訣（ひけつ）は）無理をせず、自然体で暮らすこと。日本が平和な国であり続けることを願っている」（２０２４年３月３日、１００歳の誕生日を迎え）