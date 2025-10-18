マーク・パンサー（55歳）の現在。globe時代の“ギラギラな生活”を卒業し、体重は20kg減…「98歳まで現役で頑張る」
1995年にデビューし、一斉を風靡した3人組音楽ユニット「globe」。小室哲哉がリーダー兼プロデューサーを務め、90年代の音楽シーンを総ナメした伝説的グループだ。そのメンバーのひとり、フランス・マルセイユ出身のアーティスト、マーク・パンサーさん（55歳）。彼は現在、globe時代の“ギラギラ”からかけ離れた生活を送っているという。
BS10で放送中の『マーク・パンサーの地球を感じる！グローブ旅』（以下、グロ旅）の撮影の合間に、本人がインタビューに応じてくれた。
◆「外人」と差別を受けた学生時代
「いまは長野県の北八ヶ岳をはじめ、地方を中心とした3拠点で生活しています。半世紀もの間、ショービジネスの世界に人生を捧げ、人を笑顔にすることだけにコミットしてきました。でも、残りの50年……“後半世紀”は、もっと自分のために生きようかなと思ったんです」
マークさんの芸能界デビューは2歳のころ。物心がつく前からモデルとして活動を始め、16歳で『MEN’S NON-NO』の初代専属モデルに選出された。
「子どものころから“外人”とからかわれ、イジメに遭っていました。70年代のハーフなんて本当に生きづらかったですよ。だから僕は、必ず日本一になって、みんなを見返してやるんだという夢を持って生きていました」
◆“globeのマーク・パンサー”を演じていた
マークさんの転機となったのは、25歳。音楽プロデューサーの小室哲哉さんと、ボーカルのKEIKOさんと3人でglobeを結成し、脚光を浴びる。デビューシングルの「Feel Like dance」でいきなり95万枚のヒットを飛ばし、4thシングルの「DEPARTURES」ではダブルミリオンを達成。歴史に残る大快挙となり、一躍スターダムに上りつめた。
「globeが本当に日本一を取ったときは、KEIKOと抱き合って泣きましたね。いま考えてみると、あの時代はとにかくイケイケでギラギラだったな。そのイメージを守るために、高価なイタリアンカジュアルを着て、ベンツやレンジローバーに乗って、“globeのマーク・パンサー”を演じていました。でも僕、本当は古着やアンティークカーが好きだったんですよ。当時は都心のタワマンに住んでいたけれど、ずっと大自然の中での暮らしに憧れがあったしね」
◆経営していた店がコロナで全滅。大きな転機に
音楽活動と並行しながら、飲食店やアパレルショップなどを経営。実業家としても成功を収め、globeの活動が縮小してもなお“ギラギラ”な日々が続いていた。
しかし、マークさんが50歳を迎えた2020年。新型コロナの蔓延により、その生活が一変する。
「僕の作ったお店が、全部コロナでダメになってしまったんです。しかも僕、それまでずっと五つ星のレストランで食事をして、シャンパンを飲んで、ラーメンやジャンクフードも好きなだけ食べて……みたいな生活をしていたので。コロナでジムに行けなくなり、体重が82〜83kgまで増えちゃったんです。
自分は2歳から芸能活動を始めたので、98歳までは現役で頑張り、100歳までの残り2年間をゆっくり過ごせたらちょうどいいと考えていました。でも、こんな暮らしを続けていたら、98歳まで現役なんて絶対に無理だろうと思ったんです。それで火がつき、東京から少し離れた土地で、健康的な生活を始めました」
身体の調子をととのえるため、野菜中心の食生活と、毎日の運動を心がけるようになったマークさん。体重はみるみるうちに減少し、あっという間に60kg台のスリムな体型を取り戻した。
◆「冗談で言った企画」が採用されてしまい…
現在はSNSで健康生活情報の発信をおこなうほか、健康旅を訴求する旅番組でメインMCを担当するなど、健康的なライフスタイルにこだわりを見せている。
BS10で放送中の『マーク・パンサーの地球を感じる！グローブ旅』（以下、グロ旅）の撮影の合間に、本人がインタビューに応じてくれた。
「いまは長野県の北八ヶ岳をはじめ、地方を中心とした3拠点で生活しています。半世紀もの間、ショービジネスの世界に人生を捧げ、人を笑顔にすることだけにコミットしてきました。でも、残りの50年……“後半世紀”は、もっと自分のために生きようかなと思ったんです」
マークさんの芸能界デビューは2歳のころ。物心がつく前からモデルとして活動を始め、16歳で『MEN’S NON-NO』の初代専属モデルに選出された。
「子どものころから“外人”とからかわれ、イジメに遭っていました。70年代のハーフなんて本当に生きづらかったですよ。だから僕は、必ず日本一になって、みんなを見返してやるんだという夢を持って生きていました」
◆“globeのマーク・パンサー”を演じていた
マークさんの転機となったのは、25歳。音楽プロデューサーの小室哲哉さんと、ボーカルのKEIKOさんと3人でglobeを結成し、脚光を浴びる。デビューシングルの「Feel Like dance」でいきなり95万枚のヒットを飛ばし、4thシングルの「DEPARTURES」ではダブルミリオンを達成。歴史に残る大快挙となり、一躍スターダムに上りつめた。
「globeが本当に日本一を取ったときは、KEIKOと抱き合って泣きましたね。いま考えてみると、あの時代はとにかくイケイケでギラギラだったな。そのイメージを守るために、高価なイタリアンカジュアルを着て、ベンツやレンジローバーに乗って、“globeのマーク・パンサー”を演じていました。でも僕、本当は古着やアンティークカーが好きだったんですよ。当時は都心のタワマンに住んでいたけれど、ずっと大自然の中での暮らしに憧れがあったしね」
◆経営していた店がコロナで全滅。大きな転機に
音楽活動と並行しながら、飲食店やアパレルショップなどを経営。実業家としても成功を収め、globeの活動が縮小してもなお“ギラギラ”な日々が続いていた。
しかし、マークさんが50歳を迎えた2020年。新型コロナの蔓延により、その生活が一変する。
「僕の作ったお店が、全部コロナでダメになってしまったんです。しかも僕、それまでずっと五つ星のレストランで食事をして、シャンパンを飲んで、ラーメンやジャンクフードも好きなだけ食べて……みたいな生活をしていたので。コロナでジムに行けなくなり、体重が82〜83kgまで増えちゃったんです。
自分は2歳から芸能活動を始めたので、98歳までは現役で頑張り、100歳までの残り2年間をゆっくり過ごせたらちょうどいいと考えていました。でも、こんな暮らしを続けていたら、98歳まで現役なんて絶対に無理だろうと思ったんです。それで火がつき、東京から少し離れた土地で、健康的な生活を始めました」
身体の調子をととのえるため、野菜中心の食生活と、毎日の運動を心がけるようになったマークさん。体重はみるみるうちに減少し、あっという間に60kg台のスリムな体型を取り戻した。
◆「冗談で言った企画」が採用されてしまい…
現在はSNSで健康生活情報の発信をおこなうほか、健康旅を訴求する旅番組でメインMCを担当するなど、健康的なライフスタイルにこだわりを見せている。