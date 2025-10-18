かつて「安かろう悪かろう」で凋落した“かっぱ寿司”も復活傾向に…回転寿司“4大チェーン”の現在地
回転寿司の4大チェーンといえばスシロー、はま寿司、くら寿司、かっぱ寿司の4社です。かっぱ寿司は業界最大手でしたが、原価率を下げたことが「安かろう悪かろう」のイメージにつながり、2000年代に台頭した3社に追い抜かれてしまいました。ただ、現在はそのイメージを払拭しつつあります。
4大チェーンは、似ているようで実は価格設定や“リアル回転寿司”の有無などに差異があります。直近の国内店舗数ランキングは下記の通りです。それぞれどのような戦略を採っているのか調べてみました。
1位・スシロー：660
2位・はま寿司：654
3位・くら寿司：549
4位・かっぱ寿司：298
◆かつての王者「かっぱ寿司」
かっぱ寿司はかつて回転寿司業界でダントツの規模を誇っていました。79年に長野市で1号店を構えた後、80年代に関東へ進出しました。回転寿司は58年に大阪で生まれたと言われていますが、当時は大々的に展開するチェーンは存在せず、かっぱ寿司は新規市場を開拓して勢力を拡大しました。2000年ごろまでは業界トップの座を維持していたものの、2005年ごろから綻びが出始めます。
かっぱ寿司は競合よりも店舗運営コストを下げることができず、その分、食材の原価を下げたため、消費者からは「安いが味は美味しくない」という評価を得るようになってしまいました。2005年ごろの原価率はスシローなどの競合が50％前後であるのに対し、かっぱ寿司は40％程度でした。回転寿司はもともと原価率の高い業態です。原価を少しでも下げると味に影響してしまいます。
2000年代からスシローなどの他社に抜かれ、冒頭の通り現在では業界4位の地位です。14年に外食大手コロワイドの傘下に入り再建。現在では原価率も48％まで上昇しています。4社の中では特徴が見えにくいですが、後述するはま寿司と同様、税抜100円のメニューを残しており、4社の中では安い部類に入ります。
◆スケールメリットで低価格を維持する「はま寿司」
はま寿司は「すき家」を展開するゼンショーが2002年に出店した回転寿司チェーンです。他社と同じく100円寿司として台頭しましたが、22年6月までは平日限定で1皿90円のキャンペーンを実施しており、安さが消費者に支持されました。インフレで22年にはスシローとくら寿司が税抜100円での提供を終了した一方、はま寿司は「まぐろ」や「サーモン」などの定番メニューを100円で提供しており、かっぱ寿司と同様にチェーンの中では低価格帯です。
ゼンショーは全国に展開するすき家の物流網と仕入力を活用することで、低価格での提供を実現しています。かっぱ寿司も同様、コロワイド傘下でなければ安売りできていなかったかもしれません。なお、回転レーンに関してはスシローやかっぱ寿司と同様、レーンで寿司を陳列するのを終了しています。他社と比較してこれといった特徴はありませんが、近年では割安感が注目されており、スシローの店舗数拡大が停滞した一方で、はま寿司は店舗数を伸ばしています。いずれはスシローを抜いて業界トップになるかもしれません。
◆エンターテイメント性を重視する「くら寿司」
くら寿司は1977年に個人経営の寿司店として堺市で創業しました。84年に回転寿司事業に参入し、ボックス席を導入して家族連れを取り込みました。2000年に「ビッくらポン！」を導入し、子供連れを中心に支持を獲得していきます。22年10月にはスシローと同様、最低価格100円での提供を終了しました。
くら寿司の特徴はエンターテイメント性を重視している点です。コロナ期間中では鬼滅の刃とのコラボで業績が急成長しました。もともと郊外型ということもあり、コロナ期間中では回転寿司が外食の中でも好調でしたが、コラボ企画はくら寿司の売上を押し上げました。また、4大チェーンの中で唯一、レーンで注文品以外の寿司を流す「リアル回転寿司」を継続しています。くら寿司によると、リアル回転寿司は「楽しい」「子供が喜ぶ」などの評価を得ているようで、エンターテイメント性重視の姿勢が窺えます。
