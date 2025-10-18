「クリスピー・クリーム・ドーナツ」×チョコスプレッド「ヌテラ」が日本初コラボ。濃厚フレーバーを体感して！
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、イタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella（ヌテラ）」と日本初コラボ。
「ヌテラ」を使ったコラボドーナツ2種類が、11月1日（土）から期間限定でクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にお目見えします。
クリスピークリーム×ヌテラが日本初コラボ
1964年、イタリアで誕生した「ヌテラ」は、ヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッドが世界中で親しまれるスイーツブランドです。
クリスピー・クリーム・ドーナツとはタイや韓国などでコラボしたことがあるそうですが、日本では今回が初なのだとか。
コラボドーナツは濃厚でクリーミーな「ヌテラ」を主役にした、これからの季節にぴったりな2種類が登場。
コラボ期間中はクリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店が、ブランドカラーの赤と白を基調にした「ヌテラ」の世界観に染まるそうですよ。
濃厚リッチなコラボドーナツをチェック
「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」（税込356円）は、ふわふわドーナツの表面にヌテラをたっぷりコーティングして、細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントをプラス。
シンプルながらもヌテラの濃厚な味わいがダイレクトに感じられるそうですよ。
「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」（税込378円）は、ふわふわドーナツをホワイトチョココーティングして、食感のあるホワイトクランチをトッピング。
フリーズドライストロベリーが見た目と味わいにアクセントを加えます。
ドーナツの穴にはビスケットを入れて、その上いっぱいにヌテラが詰まっているのだとか。
手土産や食べ比べにぴったりなアソートも同時発売。
「おすすめ！ボックス」（3個入：税込918円）は、コラボドーナツ2種に定番のオリグレを詰め合わせ。
「おすすめ！ダズン ハーフ」（6個入：税込1641円）は、コラボドーナツ2種に定番人気ドーナツ3種を合わせたバラエティ豊かなボックスです。
コラボドーナツは、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて11月1日（土）から販売がスタート。
11月中旬頃までの販売予定ですが、なくなり次第終了となるので気になる人はお早めにゲットしてくださいね。
※KKD店舗以外の一部小売店や催事を除く。
※表示価格は税込8％のテイクアウト価格です。店舗によって価格が異なる場合があります。
コラボ限定アイテムがもらえるキャンペーンもスタート
また11月1日（土）からコラボドーナツやダズンハーフを購入すると、コラボステッカーや『ヌテラ ビーレディー』がプレゼントされるキャンペーンもスタート。
※各店先着順、数量限定なくなり次第終了。
※2点以上同時に購入しても1組につき各1点のプレゼントとなります。
さらに、両ブランドの公式Xアカウントをフォローして「#クリスピークリームドーナツ」「#ヌテラ」のハッシュタグをつけてコラボドーナツの画像を投稿すると、抽選で100名に「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ スペシャルボックス」がプレゼントされますよ。
応募期間：11月1日（土）〜18日（火）
※詳細はNutella Japan公式Xをご確認ください。
※キャンペーンは予告なく開催時期などが変更される場合があります。
濃厚なヌテラが主役のドーナツは、これからの季節にぴったり。
日本初のコラボを味わいたい人はお早めにチェックしてくださいね。
クリスピー・クリーム・ドーナツ：https://krispykreme.jp/
ヌテラ ブランドサイト：https://www.nutella.com/ja/jp
参照元：クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 プレスリリース
