風間俊介「まんまと好きになってますね」注目の若手俳優・齋藤潤の魅力を語る「作品ごとに…」

10月17日、日本テレビ系『ZIP!』に、風間俊介がVTR出演。9月30日に放送された同局のドラマ『217円の絵』でダブル主演を務めた齋藤潤について語った。

今回番組では、今年だけで5本の作品に出演し、注目度が高まっている齋藤の特集コーナーを放送。この中で、『217円の絵』で共演した風間が齋藤にコメントを寄せる場面があった。

風間は、「上白石萌音ちゃんから、『潤くんは本当に素晴らしく、風間さんがきっと好きになる俳優さんだと思います』ってメッセージもらったんですよ」と、齋藤との共演前に上白石萌音から連絡があったと振り返りつつ、「ハードル上がったなと思って現場行ったら、まんまと好きになってますね」と明かした。

さらに、自身が思う齋藤の魅力については、「作品ごとに目の表情が違う。ガッて力を込めた時の潤くんの目も魅力的なんですけれども、心ここにあらずな感じの少し抜いた目っていうのが、ステキだなと思いました」と語っていた。