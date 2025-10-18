秋になり、猛暑も和らいできて過ごしやすくなったのは人間だけではありません。様々な虫たちが秋の訪れを感じさせてくれますが、中には農家や植物にとって厄介な虫たちも。

最近、身の回りでよく目撃されている虫の中に「チュウゴクアミガサハゴロモ」と呼ばれる害虫がいます。SNSでも「車に複数ついていた」などの目撃情報が上がり、身近な場所で見かけることがあるかもしれません。

【体長14〜15ミリ、パッと見は蛾？中国から2017年ごろ国内に】

石川県や埼玉県の病害虫防除室によりますと、チュウゴクアミガサハゴロモはカメムシ目ハゴロモ科に属する昆虫で、中国からの外来種です。2015年ごろ、日本にやってきたとみられ、主に本州の中でも太平洋側の温かい地域や四国地方などでの発生が確認されていました。最近では県内でも見られるようになったことから、生息域が拡大しているおそれがあります。

体長は14〜15ミリ程度で茶色い翅（はね）が特徴です。一見、蛾のようにも見えますが、翅に鱗粉がありません。

【枝や葉に寄生、汁を吸い】

チュウゴクアミガサハゴロモは人間を噛んだり毒を持ったりはしていないため、人体に影響はありません。しかし、各地で農業被害が報告されていることから、農家や庭木を持つ家庭では注意が必要です。

病害虫防除室 加茂川えりさん「幼虫や成虫が葉や枝に寄生して、汁を吸うことで被害が発生します。特に新しい梢を好むため、被害が集中すると枝や木をダメにしてしまう懸念があります。」

産卵場所が一所に集まるとそこで孵化した幼虫が卵付近の枝などを集中的に吸うことで樹勢が弱まり、場合によっては枯れてしまうなどの被害が危惧されます。

【成虫になると、さらに厄介！？】

さらに、成虫になると飛び回ることからフンによる被害が拡大します。チュウゴクアミガサハゴロモは甘い汁が混じった液体状の排泄物を出します。その排泄物にカビが生え、植物の葉や実が黒いすす状になる「すす病」を発生させたり、果実や樹木、花などに付着することで商品価値の低下を招いたりします。排泄物はシロップ状のため、取り除きにくいという難点もあります。

他県ではチュウゴクアミガサハゴロモが大量に卵を産んだことによって枝が折れるなどの被害も確認されています。

また、チュウゴクアミガサハゴロモは雑食のため、ブルーベリーやオリーブなどの樹木の他、庭の木や街路樹なども被害に遭うため、影響は農家だけにとどまりません。

【見つけたらどうする？自宅での対策法】

もしも自宅でチュウゴクアミガサハゴロモを発見した場合はどうしたら良いのでしょうか。

病害虫防除室 加茂川えりさん「幼虫が見つかった場合、その付近の枝にチュウゴクアミガサハゴロモが集団でいることが多いと思います。その時は手で幼虫がいる部分の枝を切って廃棄してもらうことが簡単な駆除方法だと思います」

成虫の場合、確認された個体の数がそこまで多くない時はクモなどの益虫に任せても自然と淘汰されるということです。

現在、県には農作物への被害の報告は上がってきていませんが、香川県などでは「病害虫発生予察特殊報」が発表されるなど、農作物への被害が懸念されています。チュウゴクアミガサハゴロモは晩秋まで活動を続けます。大切な樹木を守るためにも、被害に遭わないよう家庭でも注意する必要がありそうです。