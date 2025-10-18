「いつ見ても素敵な夫婦」高梨臨＆槙野智章、愛犬と裏表紙デビュー「綺麗が変わって一段とチャーミング」
俳優・モデルの高梨臨さんは10月17日、自身のInstagramを更新。夫で元プロサッカー選手の槙野智章さん、そして愛犬と共に裏表紙を飾ったことを報告し、注目を集めました。
【写真】高梨臨＆槙野智章、愛犬との裏表紙カット
1枚目には、高梨さんと槙野さん、そして2人の愛犬・ぱんちゃんが一緒に写っています。秋らしい色合いのゴルフスタイルでおしゃれに決めつつも、仲の良さが伝わってくるカットです。
コメント欄には、「ぱんちゃん可愛い」「綺麗が変わって一段とチャーミング。そしてお二人の写真、素敵ですね」「いつ見ても素敵な夫婦」といった声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
仲良し家族で高梨さんは「andGIRL PLUS vol.3が発売中です。今回は夫婦に、なんとぱんちゃんまで裏表紙デビューさせて頂きました」とつづり、3枚の写真を投稿しています。
気になる誌面の内容は？ファッション誌『andGIRL PLUS』vol.3（主婦の友社）の誌面では、高梨さんと槙野さん夫妻による“夫婦ならではのリンクコーデ”特集が掲載されています。一緒にゴルフを楽しむという2人の関係性に迫ったインタビューも収録。さらに、高梨さんの連載では「ゴルフヨガ」に挑戦しているそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
