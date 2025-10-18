神戸銘菓の「瓦せんべい」。かつて市内に80軒以上あった専門店は、今では14軒にまで減少した。そんな“懐かしのおやつ”の灯を絶やすまいと立ち上がったのは、2児の母・和田絵三子さん。2024年、神戸で紡がれた150年超の歴史で“初の女性職人”として「えみり堂」を開業した。その原動力は、「子どもに『おかえり』と言える仕事がしたい」という、ごく普通の母親としての願いだった。フリーライターの川内イオさんが取材した――。

■史上初の女性手焼きせんべい職人

「ここのせんべい、おいっしいぞ。食べ始めたら、やめられへん。車の助手席に置いとくやろ。仕事終わりに、ポリポリ食べんねん」

70代にして現役バリバリの大工さんは、満面の笑みを浮かべて、「えみり堂」を後にした。いつもたくさんのおせんべいを買い、周りの人に配って歩いているそうだ。

大工さんが絶賛する「せんべい」は、いわゆる普通のおせんべいではない。洋菓子の街・神戸で、「ソウルフード」ならぬ「ソウルおやつ」として市民に愛されている瓦せんべい。カステラと同じ小麦と卵、砂糖で作られ、「洋風せんべい」とも称される。

1868年、日本の開国によって神戸に外国人居留地が設けられ、卵、牛乳、小麦などの食材が流通するようになった。それらを使って作られたのが瓦せんべいで、当時は「贅沢せんべい」「ハイカラせんべい」と呼ばれていたという（神戸煎餅協会HPより）。

特徴は、四角い瓦を模したせんべいに、絵柄が焼き入れされていること。ひとつ2、3万円でオリジナルの焼き印を作ること可能で、学校の校章や企業のロゴマークなどを焼き入れて、手土産として渡す文化が今も残る。

最盛期の昭和初期には、神戸市内だけで80軒ほどの瓦せんべい店があったそうだが、高齢化や人手不足、さらに洋菓子の人気にも押されて現在は14軒まで減少。風前の灯火ともいえる状況で、ひとりの女性が注目を集める。

神戸出身の、和田絵三子さん。150年を超える神戸の瓦せんべいの歴史のなかで、史上初の女性手焼き職人として、2024年3月、神戸市兵庫区にえみり堂を開いた。

もともと、瓦せんべいに特別な思い入れがあったわけでもない。「子どもが帰宅する時に迎えてあげたい」という母親らしい気持ちからたどり着いたのが、せんべい職人の道だった。

■映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の日常

和田さんが生まれ育ったのは、えみり堂がある兵庫区。阪神大震災後の区画整理で現在は整然とした街並みだが、1979年生まれの和田さんが子どもの頃は、下町の雰囲気だった。

「昔は、家の周りに個人商店がたくさんありました。瓦せんべいを売るお店もあちこちにあって、お気に入りは、いつも祖母や母親と買い物に行っていた市場のなかにあるお店です。そこでよく、瓦せんべいや野球カステラを買ってもらいました」

野球カステラも、神戸発のおやつだ。日本にベースボールが伝わったのが、1872年。それから43年後の1915年には、全国中等学校優勝野球大会（現在の夏の甲子園大会）が始まる。日本一を決する初めての大会はおおいに盛り上がり、野球熱が一気に高まった。

この野球人気にあやかろうと、神戸の瓦せんべい店が作り始めたのがバット、グローブ、ボール、帽子など野球道具の型で焼き上げる一口サイズのカステラで、1921年（大正10年）には販売されていた記録が残る。昭和の時代には日々のおやつとして根付き、「神戸の名物」と言われるようになった。

昭和と言えば、材木店を営んでいた和田さんの母方の実家は、「サザエさんの世界」だった。

「廃材を有効活用するために、お風呂は数人が一度に入れる大きな五右衛門風呂だったんですよ。魚も七輪で焼いていて、ほんとに猫がサンマを持っていくんです。ビックリしますよね（笑）。家の広い土間には大きなテーブルがあって、そこにイスをずらっと並べて、祖母と母が作った料理を従業員の皆さんと一緒に食べていました」

思わず「まるで、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』みたいですね」と言うと、和田さんは「あの映画は私にとってぜんぜん古い話じゃなくて、懐かしい感じです」と笑った。

この時の賑やかで温かな古き良き思い出が、後に職業選択のカギを握る。

■ゲテモノレポーターに憧れて

少女時代の和田さんは、「鉄砲玉」だった。

「うちの母に言わせたら、一緒に出かけた時には前を歩かせとかんと、1秒でも目を離した隙に、いなくなってたみたいです。気になるものがあったら鉄砲玉のように飛んでいって、戻ってこない。そこにかかりつきで、ずっと見ているような子どもでした」

その好奇心が向かった先が、「食」だった。

「私はもう食いしん坊すぎて。『なるほど！ザ・ワールド』という番組に出ていた、世界中を旅するようなレポーターになりたかったんです。世界のゲテモンを食べるシリーズがあって、ラクダとか日本じゃ食べれないようなものを食べて、うわーとか、ギャーとかやってるのを見て、すごく憧れてましたね」

テレビのレポーターを目指す夢はいつしか忘れ去ったが、時間とお金さえあれば海外を旅するようになった。短大を出た後は、「海外に行くお金を稼ぐため」に、アパレルや飲食店などで働いた。

旅の目的は、食。一時期は韓国の食べものに夢中になり、市場や食堂のおばさんたちと会話をしたくて、韓国語を勉強した。海外旅行のお土産は、いつもほとんど食材。

ひとりで、あるいは友人や家族と見知らぬ街を歩きながら、気になるものを好きなだけ食べるのは、至福の時間だった。

■突然の「修行したい！」

35歳の時に、結婚。その後、子どもがふたり生まれた。ふたりを保育園に入れ、社員食堂で働いていた和田さんに転機が訪れるのは、2020年夏。

瓦せんべい店の減少に伴い姿を消しかけていたかつての神戸名物、野球カステラに再び光を当てようと、神戸市役所の主導で「オリジナル野球カステラ復刻プロジェクト」が始まった。1921年（大正10年）に「野球」を商標登録していた神戸の老舗菓子店「本高砂屋」が復刻を手掛け、テレビや新聞などで大きく報じられた。

ある日、姉の眞由美さんと雑談をしていてその話題になった。そこから話が広がり、眞由美さんがなにげなく口にした、「知り合いの瓦せんべい店に、幼稚園ぐらいの子どもがいる女性が修行に来ている」という言葉に、和田さんのアンテナが反応する。

「子育て中でもいいなら、私も修行したい」

冒頭でも触れたように、瓦せんべいも野球カステラも子どもの頃から馴染みはあったものの、猛烈に愛していたわけでもない。なぜ唐突に「修行したい」と思ったのだろうか？

「私は仕事をするのが好きだけど、どこかに勤めるんじゃなくて、自分で仕事がしたいとずっと思ってたんですよ。私の祖母と母は専業主婦だったから、子どもの頃、学校から帰った時に『おかえり！』と迎えてくれました。私も自分の家の近くでおせんべい屋さんをやったら、子どもたちが帰ってきた時に声をかけてあげられるし、子どもの体調が悪い時には、お店を閉めればいい。自分にも子どもにもそういう仕事のやり方がいいなって」

先に触れたように、和田さんが子どもの頃、家の近所には瓦せんべい店のほかにも個人経営のお店が多く、店頭に立つ大人の姿を見ながら友人と遊ぶのは日常の風景だった。眞由美さんとの会話で当時の情景が蘇り、いかにも下町だったその雰囲気が好きだったことを思い出した。同時に、「お母さんが一生懸命に働いている姿を子どもに見せたい」と思った。それ故の「修行したい！」だった。

■野球カステラからのスタート

眞由美さんの知り合いは、神戸市中央区のせんべい店「おおたに」の店主、大谷芳弘さん。連絡したところ、野球カステラのプロジェクトの影響で忙しくなったから、すぐには難しいと言われた。

それから数カ月後、大谷さんから「仕事も落ち着いたから、見に来たら？」と言われ、「行きます！」と前のめりで見学に行ったその日のうちに「私も修行したいです」と直談判。鉄砲玉の気質は健在だった。そこで大谷さんは「うん、いいよ。おいで」と鷹揚に頷き、「おおたに」での修行が始まる。2021年5月のことだった。

女性にとって、瓦せんべいの焼き型は重く、上げ下げするうちに腕や肘を痛めてしまう可能性もある。そこで大谷さんは、瓦せんべいの焼き型よりもだいぶ軽い野球カステラの指導からスタートした。

修行というと、師匠のもとで毎日数時間、というイメージがあるかもしれない。しかし、当時の和田さんは社員食堂で働いていたし、子育てもあるから、「空いている時間に行く」という感覚で、週に1、2回、半日程度だった。最初に教わったのは、タネ作り（生地）。これは瓦せんべいにも共通していることだが、「本当に一番難しいのはタネ」だという。

「10代の時から60年も70年も焼いている職人さんでも、『1年のうちでいいタネやなって思うのは、1、2回しかないぐらい』と言います。ちゃんと材料を測っても、その日の湿度と温度でタネの状態が微妙に違ってくるんですよ。お客さんが食べたら気づかないレベルの差なんですけど、卵を足したり、小麦粉を減らしたりしながら、毎日調整が必要です」

■師匠は元会社員

野球カステラの修業を始めて1年ほど経った頃、働いていた社員食堂が閉まることになり、同じ会社の別の社員食堂でフルタイムの店長にならないかとオファーを受けた。そのタイミングで職場を離れるわけにもいかず、大谷さんには「いったん、修行を休みます」と断りを入れた。

師匠からは「空いてる時に来たらいいよ」と言われたが、週5日の勤務で土日は家族の用事もあり、足が遠のいた。それから1年後、久しぶりに師匠に連絡をしたら、こう言われた。

「もう年やし、しんどいからそろそろ辞めようと思う」

え⁉ 想像もしていなかった言葉を聞いて焦った和田さんは、電話口で頼み込んだ。

「ちょっと待ってください。私、まだ修行半ばやから、仕事辞めて修行に戻ります。2、3カ月、待っていただけませんか？」

翌日、職場に退職の意向を伝えた和田さんは、2023年春、再び「おおたに」に通い始めた。初日、師匠に頭を下げた。

「カステラ屋さんになりたいわけではないので、瓦せんべいをメインに、普通のおせんべいの修行をさせてください」

ここから、本格的にせんべい職人としての修業に取り組むことになる。そして、師匠に恵まれたと改めて実感する。

「おおたに」を開業したのは大谷さんの祖父で、創業100年を超える老舗ながら、大谷さん自身は祖父や2代目の父親に焼き方を教わったことがなく、会社員をしていた。父親が亡くなった後、母親から「あなたが焼いてよ。私が売るから」と言われ、仕事帰りに見よう見まねで焼き始めたのが店を継ぐきっかけだ。

だから、「いい意味で、職人とはこうあるべきというこだわりがない」（和田さん）。その柔軟なスタンスが、男性しかいなかった神戸のせんべい業界に風穴を開ける。

■誰でもできるんちゃうかな？

例えば、従来の職人は焼き場の前であぐらをかいておせんべいを焼いた。しかし、そのやり方だと腕力が弱い女性の場合、鉄でできた焼き型を持ち上げるのが難しい。大谷さんはそこで、椅子を勧めた。「椅子やったら楽やからな、これやったら女の子もできるやろ」。

10キロ単位で一気に作るのが当たり前だったおせんべいのタネも、「そんな無理せんでも、何回かに分けて作って、ちょこっとずつ焼いたらいいやんか」。

焼き方を習う時、和田さんが何度も失敗してタネをムダにしても、苛立ちを見せることも、声を荒らげることもなく、「たくさん焼いたらいい」と見守ってくれた。

「本当に穏やかで優しい方です。今考えたら、あんなにタネをダメにして、怒りもせずによく見てくれたなと思います」

もちろん、「技を盗め」と言われることもなく、質問すればなんでも答えてくれた。できないことは、丁寧に教えてくれた。それなのにうまくいかず失敗を繰り返しながら、師匠の腕前を実感する。

「師匠が焼いてるとね、めちゃ簡単に見えるんですよ。同じことをひたすら続けて、きれいなおせんべいがどんどん焼けるでしょう。私、誰でもできるんちゃうかなって本当に思っていたんです。でも実際にやってみると、最初は焼いてる途中で焦がして真っ黒で食べれたもんじゃないし、大きさも合わなくて、まったく瓦の形にならない。ぜんぶボツですよ。よく我慢してくれたなって思います」

和田さんは子どもの頃から器用で、大抵のことはそこそこできると自負していた。だからこそ飽き性で、ある程度できるようになると「こんなもんか」とほかに目移りした。ところが、せんべいはうまく焼けなかった。何度やっても、何日たっても、失敗ばかりで「なんて難しいんや……」。思い通りにいかないことが悔しくもあり、新鮮でもあった。

半年ほど経った頃、和田さんが焼いた瓦せんべいを見て、師匠がほほ笑んだ。

「これやったら売り物になるわ」

「このまま何カ月もダメだったら、職人になるのは無理かな……」と不安を感じたこともあったから、和田さんは落第生が初めて合格点をもらえたような喜びを感じた。

■独立に向けてカウントダウン

師匠や和田さんのスタイルは「手焼き」という。神戸で手焼きしているせんべい店は今や5軒しかなく、大半は機械を導入している。機械化すれば、手焼きとは比べ物にならないほど大量に焼くことができて、ビジネスとしては効率的だ。しかし、和田さんは手焼きを好んだ。

「手焼きは1日に数百枚が限界です。でも、師匠のおせんべいを食べたら味が違ったのが一番です。機械と手焼きってタネの配合も違うし、手焼きは自分でタネを落として、一枚一枚の具合いをみながら焼けるでしょう。私は手焼きのほうが面白く感じました」

手焼きの店を開くなら、路面店がいい。姉の眞由美さんの協力も得て、自宅の近所に空き物件が見つかると、ふたりで自転車を飛ばして見に行った。しかし、自宅周辺に絞ると希望の条件に見合う物件がなかなか見つからず、姉妹のお店探しは続いていた。

師匠から「売り物になる」と合格点をもらってしばらくすると、ある程度、クオリティを維持できるようになった。そのおせんべいの味を認めた師匠から「そろそろ自分で練習したほうがええよ。自分のところの火床や型に慣れないと、自分のせんべいは焼かれへんよ」と言われたタイミングで、現在、えみり堂が入る兵庫区の物件に出会った。

腹をくくった和田さんは「それでは、独立する方向で進めさせてもらいます」と挨拶した。2023年10月のことだった。

お店を作るにあたり銀行から融資を受けた。その際、担当者から「自分が担当したところで潰れた店舗はありません」と言われた。和田さんは、銀行の担当者に「うちが最初にならないようにします」と応じた。

■開店前の薄氷を踏むような日々

2024年3月にえみり堂のオープンを迎えた時には、お店が減り続けている神戸のせんべい業界で25年ぶりの新店、史上初めての女性職人として脚光を浴び、テレビ、新聞、ラジオ、ネットメディアからの取材が続き、華々しくデビューした……ように見えたが、実際は開店まで、薄氷を踏むような日々だった。

火床や手焼き用の焼き型を作っている業者自体がほとんどないうえに、焼き型を新調すると1本15万円もする。そこで頼ったのが、神戸市役所の職員、志方功一さん。和田さんが修行するきっかけとなった「オリジナル野球カステラ復刻プロジェクト」の仕掛け人だ。

和田さんが独立を決めた際、師匠を通して知り合った志方さんに相談したところ、神戸煎餅協会と組んで閉店したせんべい店から焼き型を譲り受け、希望者に貸し出す「焼き型バンク」を立ち上げてくれた。

和田さんは「焼き型バンク」を通して火床、瓦せんべい用の焼き型、野球カステラ用の焼き型など必要なものをすべて揃えた。2月にはセッティングを終え、あとはオープンまでに毎日焼いて、商品を揃えようと考えた。ところが、師匠のところと火床も焼き型も違うため、うまく焼きあがらない。急遽、駆けつけた師匠からアドバイスを受け、試行錯誤を続けた。それでも納得がいかず、似た焼き型を使っている別のせんべい店を訪ねては、教えを乞うた。すると、誰もが手を差し伸べてくれた。

「ほとんどのおせんべい屋さんが70代、80代なので、娘や孫が増えたような感じですごく親切にしてくださって。オープン直前にも困ったことがあって、師匠のところはうちの店から遠いので、近所のおせんべい屋さんに電話をしたら息子さんが飛んできてくれて、一緒に解決策を探してくれました。皆さんの助けがなければ、初日におせんべいを揃えることもできなかったと思います」

■新米せんべい職人の夢は大きく

開店からしばらくは、メディアの効果もあって忙しい日々が続いた。3カ月目には地元の兵庫警察署から連絡があり、交通安全という文字と白バイ隊員の焼き印を押した「交通安全 瓦せんべい」を販売することになった。幸先の良いスタートを切ったかに思われたが、おせんべいは、夏になると売り上げが落ちる。1年目の夏、あまりにお客さんが来なくなり、「このままだと、お店を続けられないかもしれない……」と危機感を抱いたという。それでも涼しくなると客足も回復し、ほっと一息。

2年目に入った今年の春には、神戸市須磨区の古刹、須磨寺から注文が入り、須磨寺オリジナルの瓦せんべいを焼くことになった。

取材の日も、和田さんはおせんべいを焼き続けていた。店頭で接客するのは、姉の眞由美さん。そこに野球カステラを求めるお客さんや、瓦せんべいを買いに行くるお客さんが訪ねてきては、和田さんや眞由美さんと二言三言、話していく。企業からのお歳暮、お中元の依頼が増えているほか、お店にも、子連れの家族や高校生など若い世代が足を運んでくれるようになったのが嬉しいと笑顔を見せる。

インタビュー中、「ども〜」とお店に入ってきたのは、近所のせんべい店の職人。神戸港で豪華客船の写真を撮るのが趣味で、よくその写真を見せに立ち寄るそうだ。

実家はすぐ近くにあり、母親が店から5分ほどの保育園まで長男を迎えに行ってくれる。小学生の長女もお店に来て、おせんべいを袋に詰めたり、シールを張ったりと仕事を手伝う。会社員の夫も協力的で、経理などお金回りの管理を担当しているという。子ども時代のようなアットホームな働き方を実現した和田さんには、新たな夢がある。

「この仕事は面白いし、神戸の文化としてなくなってほしくないと思うようになりました。今はさすがにまだ教えるほどの技術はないですけど、60代、70代ぐらいとかになって、自分のもてるものを誰かにすべて引き継げたらと思っています。自分の子どもじゃなくていいんですよ。やりたいって言ってくれる人がいて、それでバトンタッチできたら嬉しいですね」

