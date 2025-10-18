【装蹄師・西内荘コラム】秋の気配とドジャースの誘惑
調教時間が遅くなり、目が覚めると朝刊がポストに入っている時間帯になり、秋を感じます。少し朝寝坊ができて睡眠不足解消かと思いきや、ドジャースが邪魔をしてくれています。
朝早く、そして夕方遅くまで仕事のある装蹄師にとって、お昼の仮眠タイムは身体を休める貴重な時間なのですが、それでもどうしても見たいと思うのは私だけではないですよね。選手でもないのに、移動もしていないのに時差ボケ？ そうならないよう、仕事に集中するよう心がけています。
今日の東京メインには、NHKマイル以来となるマジックサンズが出走。装蹄していても良い感触がありました。少し大きくなっていますが、精神的にも大人になったのがわかります。とくに変化を感じたのは、春までは中距離がベストかなという脚の感触だったのが、今はマイルから2000mあたりが合うように変わってきたこと。そして蹄の形もマイル馬に多い形に変わってきたことで確信しました。パワーアップしているので期待しています。
また、アイビーSのスマートプリエールも「今度こそ」という気持ちです。気の強い馬で装蹄には苦労しましたが、それも少しずつ解消されつつあり、能力を発揮できれば楽しみです。
●10月18日（土）
・東京
9R スマートプリエール
10R レッドプロフェシー
11R マジックサンズ
・京都
8R キンダープンシュ
・新潟
1R タナスーペルノーバ
4R ステラスプレンダー
6R ルクスメンデス
10R ファムエレガンテ
●10月19日（日）
・東京
5R スマートエラン
10R スマートスピア
11R ゼットリアン
・京都
4R アゲンストオッズ
6R ギュルヴィ
・新潟
9R オーバースタンド
以上、装蹄から感じた好感触馬です。