「車線変更が怖い…」苦手意識を克服するコツは？ 知らないと損する「黄色い線」のルールと安全マージンの作り方

「車線変更が怖い…」苦手意識を克服するコツは？

車線変更は、安全かつスムーズに行う必要があります。しかし、苦手意識がある人もいるでしょう。

周囲の安全を確認して、クルマの流れを滞らせない車線変更を行うにはどうすればいいのでしょうか。

車線変更の上手な仕方とは

●ウインカーは車線変更を行う3秒前に！

高速道路や一般道において、2車線以上ある道路は車線変更が必要になるケースが多いです。

しかし、交通量が多い場所や時間帯の車線変更は、運転が不慣れな方にとっては恐怖となるかもしれません。

車線変更は、正しい手順とコツをつかめば、安全かつスムーズにできるようになります。

車線変更は、ミラーと目視で周囲を確認して、後続車や車線変更したい車線の状況を確認するのが重要なポイントです。

この際、前方から目を離す時間ができるため、前を走るクルマとの車間距離を十分にとるようにしましょう。

また、ミラーだけで確認すると距離感が分かりづらいため、必ず目視で状況を見るようにしてください。

後続車や車線変更したい車線を走るクルマとの距離を確認したら、ウインカーを点灯させて車線変更することを周囲のクルマに知らせます。

ウインカーを出してから1秒足らずで車線変更を行うクルマを視ることがありますが、周囲のクルマが認知するには不十分なため、そのような危険な運転は避けましょう。

ウインカーは、車線変更を行う「3秒前」から点灯させることを習慣にするのが大切です。ウインカーは、車線変更が完了するまで点灯させたままにします。

道路交通法施行令第二十一条でも、同一方向に進行しながら進路を変えるときは「その行為をしようとする時の三秒前のとき」と定められています。

また、道路交通法第五十三条では、以下のように車線変更が完了するまでウインカーを点灯させたままにすることが義務付けられています。

車両（自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。）の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

なお、車線変更が完了したら、速やかにウインカーを消すようにしましょう。ウインカーを消し忘れて、点灯したまま運転している人を見かけることもあるので、注意してください。

「車線変更の手順は分かったけど自信がない」という人は、ここから解説する注意点とコツを覚えれば、安全かつスムーズに車線変更ができるようになります。

まず、ほかのクルマが車線変更をしようとしていたら、先に譲りましょう。同じタイミングで車線変更を行うと事故に繋がる可能性があるので注意してください。

また、クルマだけではなくバイクが走っていることもあるので、すり抜けて来るバイクがいないか確認する必要があります。

車線変更を行う際は、行きたい車線を走っているクルマのスピードになるべく合わせます。自然な流れで、横にスライドするように車線変更を行うのがポイントです。

安全を意識するあまり減速してしまうことがありますが、速度が遅くなると後続車との車間距離が詰まったり、行きたい車線を走るクルマとの速度に差がでたりするため、かえって車線変更が難しくなります。

●交差点や横断歩道から30ｍ以内は車線変更禁止！

車線変更は、禁止されている場所がある点にも気をつけなければなりません。交差点や踏切のほか、横断歩道や自転車横断帯の30ｍ以内は車線変更が禁止されています。

道路交通法施行令第二十一条でも定められていることなので注意してください。

また、道路に引かれている車線の色も確認しなければなりません。白や黄色の車線には、破線と実線があります。

白色の破線の場合、追い越し・車線変更が可能です。白色の実線は、なるべく車線変更はしないほうがいいですが、追い越し自体は禁止されていません。

ただし、線からはみ出すことが禁止されています。なお、2車線以上ある道路に車線境界線がある場合は、車線変更や追い越しをしても問題ありません。

黄色の実線で車線変更をすると、進路変更禁止違反となり反則金6000円（普通車・二輪車）、違反点数1点が加算されるので注意しましょう。

ここまで解説してきたように、車線変更は注意しなければならない点が複数あります。しかし、ひとつずつしっかり確認することが大切です。

最初は慣れないかもしれませんが、正しい手順で繰り返し行うことで習慣となり、自信をもって安全かつスムーズに車線変更ができるようになるでしょう。