◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

定刻の午前８時３０分に出場４２校の選手（各校１２人以内）が一斉スタートした。各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。

１０キロ通過時点では立大がトップをキープ。エース馬場賢人（４年）の欠場を全員で補う。

順大が２位、山梨学院大が３位に続く。

初出場を狙う日本薬科大は５キロ通過の２位から５位に後退したが、圏内で踏ん張っている。復活出場を期す上武大が５キロの３位から圏外の１７位に大きく後退した。

７８年連続７８回目の出場を目指す日体大は５キロ通過と同じく１９位。得意の集団走で後半に巻き返しを図る。

勝負は起伏が激しい昭和記念公園内の１５キロ以降となる。

１０キロの通過順位は以下の通り。

＜１＞立大

＜２＞順大

＜３＞山梨学院大

＜４＞中央学院大

＜５＞日本薬科大

＜６＞大東大

＜７＞東農大

＜８＞法大

＜９＞東海大

＜１０＞筑波大

３差

＜１１＞日大

＜１２＞専大

＜１３＞明大

＜１４＞拓大

＜１５＞神奈川大

＜１６＞駿河台大

＜１７＞上武大

＜１８＞明学大

＜１９＞日体大

＜２０＞桜美林大

前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大