原口あきまさ、9歳下の妻と結婚15年「向こうが動いている時にオレも動く」夫婦円満の秘訣とは
ものまねタレントとして活躍する原口あきまささん（49歳）が、芸能生活30周年を迎え、50歳の誕生日に都内で単独ライブ「我夢謝裸（がむしゃら）」を開催。単独としては、実に15年ぶりの開催となる。
原口さんは25年前、タモリのものまねをするコージー冨田さんと組み、明石家さんまのものまねで大ブレイク。以後、そのレパートリーは200人を超え、後輩芸人たちとも積極的にライブをするなどものまね界を牽引。
私生活でも2010年に結婚。4人の子どもの父親としても奮闘中だ。芸能生活30周年、15年ぶりの単独ライブ、50歳、ブレイク25年、結婚15周年と、人生の節目を迎えている原口さんに、さまざまな話を聞きました。
◆単独ライブ開催のきっかけは清水ミチコの“一言”
――芸能生活30周年、単独ライブ15年ぶり、今年50歳、ブレイク25年、結婚15周年と、2025年はメモリアルな一年ですよね。
原口あきまさ（以下、原口）：それも人に言われて「あそうだ」と気づいた感じですけどね（笑）。11月3日（月）が僕の誕生日で、そこで50歳になりますが、単独ライブをやるタイミングではあるんでしょうね。
――「我夢謝裸（がむしゃら）」というタイトルには、どのような想いを込めているのでしょうか？
原口：「我夢謝裸（がむしゃら）」というタイトルは、以前に単独ライブで使っていたものなんです。それ以来なので知る人ぞ知るタイトルで、当て字なんですけど、自分らしく夢に向かい、夢を叶えるために感謝の気持ちにウソなく、裸でぶつかっていこうぜという言葉にしたんです。でも、やっていることはものまねなんでウソばっかりなんですけど（笑）。
――久々に開催しようと思ったきっかけは何でしたか？
原口：2年前のある時、清水ミチコさんに「自分のライブやってる？」と言われたんですよ。その時「あ、単独ライブお休みしてるわ」と気づいて、ちょっとやらなくちゃいけないなと思ったんです。そういえば芸能生活30周年も去年過ぎていたなと（笑）。50歳になる年やし、これは久しぶりですが、やっておかなくちゃいけないだろうなということなんです。
◆結婚を機に“後輩も家族”と思うように
――なぜ開催しなくなったのでしょうか？
原口：それまではコンサートを年一でやっていたのですが、結婚してすぐくらいかな、変な責任感がわいて周囲のことを気にしだして。ものまね界を背負っていかないといけない、リーダーシップを取っていかないといけないと勝手に思いはじめたんですよ（笑）。
それでユニットライブだけをやって、ものまね界全体を盛り上げているつもりでやってきたのですが、ミチコさんの一言で自分のことをやっていないなと気づかされたんです。
――15年前にご結婚されているので、15年ぶりの単独ライブ開催ということで本当に時期が合っていますね。
原口：結婚して守るものができたっていうことですよね。子どもも増え、自分が引っ張って行かなくちゃいけない大事さみたいなものを、自分が家族を持って思うようになりました。
ものまねという芸能界でいう狭いジャンルだから、後輩も家族と思うようになった。勝手な使命感じゃないけれど、ものまね四天王さんが作ってくれた芸能界のジャンルを、僕ら世代に安心してバトンを渡せるように、僕ら自信も頑張らなくちゃいけないということで、動き出したところもあったんですよ。
◆夫婦円満の秘訣は、ルールを決めないこと
――結婚生活15年、夫婦円満の秘訣は何でしょうか？
原口：僕は嫁ちゃんに拾ってもらった感じだと思っているのですが、一番はコミュニケーションだと思います。コミュニケーションがなくなれば、絶対にヒビが入る。あとは歳の差かな。嫁ちゃんが9歳下なので、たとえば彼女の機嫌が悪くても、その歳にそうなってしまう理由がわかるじゃないですか。あとは、家庭内のルールを決めないようにしました。
