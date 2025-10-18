Ä¶Ì¾Í¥¤ÎÉã¡õÁÄÉã¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡ÄÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡É±é¤¸¤ë29ºÐÇÐÍ¥¤ÎÃå¼Â¤Ê¥¥ã¥ê¥¢
¡¡º£´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¡¦¶äÆóÏº¤¬¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¾¾Ìî²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´²°ìÏº¡£Éã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡£ÁÄÉã¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤ÎÄ«¥É¥éÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤¬¤ï¤¤¤¿¡£
¡¡ÃËÀÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ËÜºî¤Î´²°ìÏº¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡´²°ìÏº¤Î²£´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡¡üâÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè2½µÂè9²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤¬ºÆÅÙ¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¡¢³Ê¼°Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ÇÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì»¸õÊä¤Î¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤ÈÆ±¤¸Âç¤Î²øÃÌ¹¥¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶ÛÄ¥¤¬¼«Á³¤È¤Û¤°¤ì¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¤ÏÁ°²ó¤Î¤ª¸«¹ç¤¤Æ±ÍÍ¤Ë¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¡£¿Í¿ôÊ¬¤Î¤ªÃã¤ò¤ªËß¤Ë¾è¤»¤Æ±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÐÌÌ¤¹¤ëÉô²°¤ÎÁ°¤Ç¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶äÆóÏº¤ÎÊý¤â¤É¤¦¤ä¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¼¼Æâ¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é¤¬¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶äÆóÏº¤òÁ°·Ê¤ËÂª¤¨¡¢¸å·Ê¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤Î±Æ¤¬²¨¤Ë¼Ì¤ë¡£²¨¤¬³«¤¯¡£Æþ¤ê¸ý¤ËºÂ¤ë¥È¥¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¶äÆóÏº¡£Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¡¢²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥á¥é¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÂª¤¨¤ë´²°ìÏº¤Î²£´é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¢¡ÇòÌÜ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÀ³Ê¤òÉ½¸½
¡¡Âè10²óËÁÆ¬¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÀÊ¤ÎÂî¾å¤Ë¥È¥¤¬¤ªÃã¤òÃÖ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¡£¾ì¤â¸Ç¤Þ¤ë¡£¥Ý¥ó¡£¤È¡¢¤·¤·¤ª¤É¤·¤Î²»¡£¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿°ì²»¤ò¸Æ¤Ó¿å¤È¤·¤Æ¡¢¶äÆóÏº¤¬¡Ö¤¢¤Î¤©¡×¤È¶²¤ë¶²¤ë¸À¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬¥È¥¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡¶äÆóÏº¤Ï¤Þ¤¿Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Ð¤á¾å¡¢¥È¥¤Î¤Û¤¦¤Ø¤â¤¦°ìÅÙ»ëÀþ¤ò¤ä¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÇòÌÜ¤¬Æ°¤¯¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤ÎÁê¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¹ðÇò¤¹¤ë¥È¥¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£
¡¡¥È¥¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¶äÆóÏº¤ÎÌÜ¤È»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£´²°ìÏº¤Ï¶äÆóÏº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎÀ¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤òËÜÇ½Åª¤ËÇòÌÜ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ì¾Í¥Æó¿Í¤Ë¤è¤ëìÔÂô¤ÊÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»»þ´Ö
¡¡¾¾Ìî²È¤¬Êú¤¨¤ëÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶äÆóÏº¤Ï¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¼Ú¶â¤ò¤³¤µ¤¨¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¤òÀ¹¤ó¤Ë¡ÖÌ»ÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÇÏ¼ÖÇÏÅÂ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÏÇÏ¼ÖÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤«¡£²¿¤À¤«¤Ê¤¡¤È¾¯¤·¤Ï»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶äÆóÏº¤Ï·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢¾¾Ìî²È¤ò»Ù¤¨¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿Ìë¤ÊÌë¤Ê¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤Ë²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¡£
¡¡Í¥¤·¤¤Ì»ÅÂ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»»þ´Ö¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢´²°ìÏº¤¬¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¼Õ²¸²ñ¤Ç¡¢ÁÄÉã¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÈÉã¡¦º´Æ£¹À»Ô¤¬Ï¯ÆÉ·à¤òÈäÏª¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£Ì¾Í¥Æó¿Í¤Ë¤è¤ë²¿¤ÈìÔÂô¤ÊÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»»þ´Ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢¡½êÂ°»öÌ³½ê¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤ÎÀïÎ¬
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£³Î¤«¤ËÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢´é·Á¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¡£´²°ìÏº¤ÏÉã¤ÈÁÄÉã¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Âè3½µÂè12²ó¤Ë¤½¤ì¤ò¶¯¤¯»×¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ËÉðÆ»¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤¬¡¢¿åÊÕ¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èý´Ö¤Ëâ²¤ò´ó¤»¤ëÉ½¾ð¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤Ã¤Ý¤¤¡£¤½¤³¤Ø¤¤¿¥È¥¤ò¸«¾å¤²¤ë¾Ð´é¤Ë¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤Í¥ÃË´¶¤¬½É¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢´²°ìÏº¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÈàÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë½Ð±éºî¤òºÓÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍâÇ¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¥¡¹·Éµ×´ÆÆÄºî¡ØµÆ¤È¥®¥í¥Á¥ó¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄºî¡Ø¼ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ºî²ÈÀ¤¬¶¯¤¤±Ç²èºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÃå¼Â¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¼ç¿Í¸ø¤ÎºÇ½é¤ÎÁê¼êÌò¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¿¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤
ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£ CM¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢ ¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼Â¾¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¤ÈÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡¡X¡§@1895cu
