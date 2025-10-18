現在Ｊ１で１７位の横浜Ｍは第３４節のホーム浦和戦（１８日、日産スタジアム）を「ＲＡＩＳＥ ＴＨＥ ＴＲＩＣＯＬＯＲＥ ＦＬＡＧ」と題し、ビジターサポーターズシートを除く来場者全員にトリコロールフラッグを配布する。クラブによると、１７日時点での来場者数は約３５０００人見込まれているという。

トリコロールフラッグの中央には誇りの象徴であるチームエンブレムが配置。そこから放射状に、ファンサポーターひとりひとりの思いが表現されたトリコロールのラインが広がっている。

試合当日は横浜Ｍを３０年以上にわたり応援している俳優・斎藤工によるスペシャル応援メッセージがスタジアム場内大型ビジョンで放映される。斎藤は２０２３年に公開されたクラブ創設３０周年記念ドキュメンタリー映画「Ｂｅｙｏｎｄ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ」ではナレーターを務めた。生粋の横浜Ｍサポーターが、残留に向けた大事な一戦へ力を貸す。

横浜Ｍはリーグ戦の通算入場者数１２００万人まであと５１１人とし、同通算１８００得点まであと「１」としている。クラブ初のＪ２阻止に向けて、残り５試合。まずは浦和戦でメモリアルな得点を奪って勝利し、弾みをつけたいところだ。