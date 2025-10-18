毎日をもっと心地よく、自分らしく彩りたいあなたへ♡ トリンプのインナーウェアブランド『sloggi（スロギー）』と、2025年に小説出版80周年を迎えるムーミンが夢のコラボ。10月1日より、ムーミン柄をあしらったニットシリーズが登場し、11月にはゼロフィール®シリーズにも特別デザインが加わる予定です。寒さ対策もストレスフリーな締めつけ感ゼロも、この秋冬、ムーミンの可愛さと共に手に入れてみませんか？

ムーミン柄で楽しむニットコレクション

10月1日（水）に発売された「MOOMIN × sloggi ニットシリーズ」は、ふわふわで柔らかい糸を使用したあったかインナー。

ノースリーブトップス、ショートパンツ、腹巻付きボトム、ロングボトムの4型がラインナップされ、柄はムーミンやリトルミイなど5種類。これらは M～LL の1サイズ対応。公式サイトで販売中です。

柔らかなニット生地が身体にやさしくフィットし、室内時間のあたたかさと居心地の良さに寄り添う仕様。一度着用したら手放せない質感を追求しています。

締めつけ感ゼロ！ゼロフィールの特別デザイン

11月上旬には、sloggiの人気シリーズ「ZERO Feel®（ゼロフィール）」に、ムーミンデザインを融合させたアイテムが登場予定。

ブラ&ショーツが “Bloom柄（淡ブルー＋花とムーミン）” と “リトルミイ柄（淡ピンク＋小花とミイ）” の2種で登場します。

このシリーズは接着技術による無縫製仕様で、アウターに響きにくく、着けていないような軽やかな着心地が魅力。寒い季節もムーミン柄で心も体もあたたかく包み込みます。

快適さと遊び心が同居するコラボの魅力

ムーミンとのコラボレーションは、ただの可愛いデザイン以上の価値があります。

sloggiが常に大切にしてきた“締めつけ感ゼロ”の快適性が、ムーミンの優しさと共鳴することで、毎日のインナーが楽しくなる1着に。冬の定番として、またギフトにもぴったりです。

また、店頭でもこのコレクションを多くのディオールで取り扱うニュースが出ており、実際の質感やサイズ感を試せる機会も増えそうです。

心地よさで包む、ムーミンとの毎日♡

ムーミン×sloggiコラボは、10月からのニットシリーズ、11月上旬予定のゼロフィール® シリーズの2ライン構成。

ノースリーブトップスからあったかボトム、ブラ＆ショーツまで展開され、価格はトップスが6,930円、パンツが4,620円など（すべて税込）。

締めつけない快適さとムーミン柄の遊び心を兼ね備えた新作ラインで、毎日をもっと楽しく、心地よく。冬のインナー選びは、これで決まりです♡