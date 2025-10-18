高校1年生のときに同級生として出会い、交際を経て結婚した夫婦。15年後、妻が夫に“馴れ初めクイズ”を出題したところ、夫はほとんど覚えていないという、多くの夫婦が経験する“あるある”な展開に―。出会いや初デートなどに関する質問が続く中、最後に出題されたのは「プロポーズの言葉は？」という問題。はたして夫の衝撃の回答とは…。ユーモラスな夫婦のやり取りがTikTokに投稿されると、「理想の夫婦」「こういう関係憧れる」と共感の声が相次ぎました。



【写真】突然始まった「馴れ初めクイズ」 はたして夫の回答は…

投稿者である、TikTokアカウント「ひかりとよしゆき」（@hikayoshifuufu）を運営するひかりさんとよしゆきさん夫婦に話を聞きました。



2人は高校1年生で同じクラスになったのが最初の出会いでした。ひかりさんがよしゆきさんに約1年間片思いをした末、自ら告白して交際に至ったそうです。「周りからは『意外な組み合わせ！』と言われていました」と、ひかりさんは当時を振り返ります。



そんな2人の思い出を、夫はどれだけ覚えているのでしょうか。クイズは全4問です。



1問目の"初めて出会った場所は？"という問題でよしゆきさんは「高校の教室！1年C組！」と答え、クラスまで具体的に覚えているという順調な滑り出し。



1問目をクリアして順調な滑り出しに思えたのも束の間、2問目の"初デートの場所"、3問目の"ひかりさんが初めて作った手料理"を答えられなかったよしゆきさん。2問目では自信満々に東京ディズニーランドと答えてしまうも、正解は「イオン」。3問目はオムライスやチャーハンなどいくつか回答を挙げたものの、正解は「カルボナーラ」でした。



2問続けて不正解を連発し、「まるで覚えていなかった」というよしゆきさんに対し、ひかりさんは「全然覚えてないじゃん！」「ひどい！」とツッコミを入れながらも笑います。



「忘れていることも含めて笑い合える関係なんです。逆にそれもネタになって楽しかったです」とひかりさんは撮影時を振り返ります。



しかし、本当のクライマックスは4問目でした。「プロポーズの言葉は？」という問いに対し、ひかりさんが「答えられないよな…？」と煽ると、よしゆきさんからまさかの答えが返ってきます。



「プロポーズの言葉が”ない”が正解」



これには、ひかりさんも「プロポーズの言葉がないなんて！私はそれを一生根に持つと決めている！」と、長年秘めてきた（？）本音をぶつけます。



授かり婚だったこともありプロポーズをしていなかったそうで、「（プロポーズをしていないことに対し）面目ないけど…事実が先にきちゃったから仕方ない」と動画内で言い訳していたよしゆきさん。授かったことを知った当時の気持ちについてたずねると、「正直びっくりしましたが、この人となら大丈夫だと思えて迷いはなかった」と、ひかりさんは振り返ります。



動画の終盤では、「結婚10年の節目も過ぎたし、プロポーズの代わりの何かをやってくれるんだろうな、とずっと期待している」と明かしたひかりさんに対し、「期待してください」と答えるよしゆきさん。



そういった経緯がありながらも結婚した2人は、いまや入籍から10年以上、出会いから数えると15年以上が経っています。そんな、長く連れ添う2人に、お互いを大切にするために意識していることを聞きました。



「『ありがとう』は必ず言うようにしています。それと、意識的に『会話する時間』を取るようにして、お互いの気持ちを共有するようにしています」



もちろん時には意見がぶつかることもあるものの、まずは2人でよく話し合うのだそう。「基本的に夫が折れてくれることが多いです（笑）。気になったことは溜め込まず、その場で伝えることが長続きの秘訣だと思っています」とひかりさんは話します。



今回の投稿では、クイズ形式で15年間の思い出を振り返ったひかりさんよしゆきさん夫婦。普段はクイズにすることは少ないものの、「あの時こうだったよね」と振り返る時間はよくあるそうです。



クイズはほとんど不正解という結果になってしまったものの、この動画には「いいなあ、憧れる」というコメントや、「大体男って覚えてないよね」「私もプロポーズされていません！」という妻側の共感の声が相次ぎました。



「ここまで反響があるとは思っていませんでしたが、コメントでいろんな方とやり取りができて楽しかったです」