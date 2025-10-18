株主優待による生活で知られる「桐谷さん」こと投資家で元棋士の桐谷広人さん（76）が13日放送された「月曜から夜ふかし」に出演。現在の“驚きの総資産額”を明かした。

この日の放送では、約半年ぶりに真夏の桐谷さんに密着。株主優待券を手に気温35度の猛暑の中、自転車で都内から埼玉まで出かけて精力的に買い物したり、妹3人を連れてきょうだい旅行に行くなど、相変わらず元気な桐谷さんの様子などを伝えた。

トークの中で、現在の資産に言及する一幕があった。桐谷さんは「私の資産も銘柄数もとにかく最高を更新していますね」と告白。スタッフが「資産は？」と聞くと、桐谷さんは「7億（円）ぐらいかもしれませんね」と即答した。

トランプ関税の影響で株価が暴落したタイミングでさらに株を買いましたという。「“暴落はチャンス”とか“バーゲンセールは買い”とか普段から言ってますから。53銘柄、新たに株を買いまして。で、今、（保有株が）1400〜1500銘柄になりました。（うち優待が発生する株は）900〜1000ぐらい」などと説明した。

こうした状況のため、送られてくる優待券などが非常に増えてしまい、それを猛暑の中、自転車移動などをしつつ連日使いまくっていることで、運動量が増え、体重が減少。49.9キロまで痩せてしまったという。