ディズニーホテルがクリスマス仕様に！冬の限定メニューと夢のような装飾で特別なひとときを
【女子旅プレス＝2025/10/18】11月1日（土）よりディズニーアンバサダー（R）ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）、東京ディズニーランド（R）ホテルでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」と連動したスペシャルメニューを用意。また、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルと東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー（R）ホテルでは、冬ならではのスペシャルメニューが登場する。
ディズニーアンバサダーホテルのエンパイア・グリルに登場する「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー」は、低温で火入れしたサーモンや国産牛サーロインのグリルなど、クリスマスの夜を彩るコース。クリスマスの飾り付けを楽しむミッキーマウスがデザインされたオリジナルチャームが付いてくる。
テイクアウトメニューとして、ホテル宿泊者限定の「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」を用意。前菜5品や国産牛の赤ワイン煮込みなど全10品の贅沢な内容で、クリスマスの妖精「リルリンリン」があしらわれたケーキも含まれる。
デザインの異なる2枚のオリジナルコースター付きだ。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのオチェーアノでは、「“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ」を提供。「ブランダードタルト」や「ポルチーニとビーフラグーパスタ」など、豪華な料理がブッフェ台を彩る。
クリスマスならではのデザートとして「チョコレートシュトーレン」や「ブッシュ・ド・ノエル（ピスタチオ）」も並ぶ。海の世界をイメージした幻想的な空間で、特別感あふれる食事が楽しめる。
東京ディズニーランドホテルのカンナでは、ディナーコース「“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ」として、フランスの牛肉料理「タルタル」をアレンジした前菜「和牛ランプ肉のカンネローニ仕立て ムール貝とトリュフのフレーバー」など、ここならではの創作料理を提供。
デザートは、ほろ苦いコーヒーが香るフランス菓子「オペラ」とルビーチョコレートのブリュレでクリスマスツリーを表現した「オペラのアントルメグラッセ ルビーチョコレートのクレームブリュレ」が登場する。
また、冬の季節にぴったりな旬の食材にこだわったスペシャルメニューが、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルと東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルで提供される。
東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのグランパラディ・ラウンジでは、深みのある味わいの「チョコレートムース」を含む「シーズナルケーキセット」と、スタンドに美しく並べられたアペタイザーとメインデザートの苺のパフェが楽しめる「デザートセット」を用意。
大きなクリスマスツリーが輝くロビーラウンジで、優雅なひとときを過ごせる。なおグランパラディ・ラウンジは当面の間、ホテル宿泊ゲストのみ利用可能なため要注意だ。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルのロッツォ・ガーデンカフェのディナーブッフェでは、ローストビーフや鯛めしなど華やかなメニューが提供される。鯛めしはお茶漬け風にもアレンジ可能。レギュラーメニューの「リトルグリーンメン」イメージのほうれんそうパンは、チョコレートソースで自由にデコレーションできる。
スペシャルドリンクは、イチゴミルクのような味わいで、明るいジェシーを表現している。なおロッツォ・ガーデンカフェはホテル宿泊ゲストのみの利用となる。
さらに、すべてのディズニーホテルでは、11月11日（火）よりクリスマスの装飾に包まれる。各ホテルのテーマに合わせたデコレーションが、想い出に残るクリスマスのひとときを演出してくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ディズニー・クリスマス」と連動した華やかなスペシャルメニュー
◆旬の食材にこだわった冬のスペシャルメニュー
◆各ホテルのテーマに合わせた華やかなクリスマスデコレーション
【Not Sponsored 記事】