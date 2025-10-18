ドジャース・ロバーツ監督 終盤に戦力整う「計画通り。カーショウ、ショウヘイ、ロウキ 万全の状態で戻すリスクを取った」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ進出に王手をかけたドジャースが、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。試合前会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は、チームの結束と準備、そして先発登板予定の大谷翔平への信頼を語った。

ロバーツ監督は、あと1勝で2年連続のワールドシリーズ進出が決まる状況について、「すべては春季キャンプから始まっていた。この瞬間のために準備をしてきた」と語り、ポストシーズンを通してのチームの一貫した姿勢を強調。

「ポストシーズン初戦であろうと、3勝0敗でリードしていようと、我々のアプローチは変わらない。良い野球をして勝つ。それだけだ」と、浮かれる様子はなかった。

また、ブルペン陣や控え選手を含めた全員の役割を称賛。

ジャスティン・ディーンの起用について問われると、「彼には明確な役割がある。センターを守るスキルがあり、守備でチームを助けてくれている」と語り、攻撃機会が少なくとも"勝つための駒"として重要な存在であることを示した。

一方で、今季も続く「大型補強＝金で勝つチーム」との批判に対しては、「批判は常にある。だが我々のオーナーシップは収益の多くを選手に還元している。ファンはチームがベストを尽くすことを望んでいるし、我々はその期待に応えるために戦っている」と静かに反論。強豪球団としての矜持をのぞかせた。

さらに、復帰組を中心にシーズン終盤に戦力が整ったことについても「計画通りだった」と説明。

「カーショウ、ショウヘイ、ロウキ、そして他の投手たちを無理に使わず、万全の状態で戻すリスクを取った。トレーニングスタッフや組織全体の努力の成果だ」と、チームの運営体制を称えた。

試合前、報道陣から佐々木朗希の登板可能性を問われると、ロバーツ監督は即答で「はい。はい」と短く答え、完全な準備が整っていることを明かした。

佐々木は前日の第3戦でも160キロ超をマークしてセーブを挙げており、ブルペンの切り札として再び出番が期待される。

そして、この日先発マウンドに上がるのは二刀流の大谷翔平。

ロバーツ監督は「彼はユニコーンだ。どうやって投打を両立しているのか私にも分からないが、非常に準備周到な選手だ」と笑顔で称えた上で、「彼がこのシリーズに自分の足跡を残す時だと思う。7イニングを投げても問題ない。制限はない」と、絶大な信頼を寄せた。

会見の最後に、21年前の"伝説の盗塁"を引き合いに出されたロバーツ監督は、「3勝0敗でリードしている方が、0勝3敗で追い込まれているよりはいい。だが、最後まで戦い抜かなければならない。歴史が繰り返されることだけは避けたい」と笑いながらも、表情を引き締めた。

決戦の舞台は整った。ロバーツ監督が語る「準備と一貫性」、その哲学を体現するドジャースが、今夜ついにワールドシリーズの切符を手にできるか――注目の第4戦がまもなく幕を開ける。

