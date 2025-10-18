米プロバスケットボールＮＢＡのブルズは１７日、河村勇輝を契約解除したことを発表した。「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のＫ・Ｃ・ジョンソン記者はＸで「広報は健康上の理由であることを確認している」と記している。

河村は７月、ブルズと一定数ＮＢＡで出場可能なツーウェー契約を結んでいた。プレシーズンマッチでは２試合に出場。６得点８アシストを記録していたが、右脚のけがによりその後は欠場が続いていた。ツーウェー契約は下部Ｇリーグのチームに所属しながら、ＮＢＡのレギュラーシーズンに最大５０試合まで出場できるもの。河村は昨季、グリズリーズで同契約を結び、２２試合に出場した。

◆河村 勇輝（かわむら・ゆうき）２００１年５月２日、山口・柳井市出身。２４歳。６歳でバスケを始める。福岡第一高３年だった２０年１月にＢリーグ・三遠に特別指定で入団し、当時史上最年少１８歳８か月２３日で出場。東海大を中退し、２２年３月プロ転向、横浜ＢＣでプレー。２２〜２３年のＢリーグで史上初のＭＶＰ＆新人賞のダブル受賞。２２年７月に代表デビュー。２３年Ｗ杯、２４年パリ五輪日本代表。同１０月、ＮＢＡグリズリーズとツーウェー契約を締結し、Ｂリーグ出身選手で初のＮＢＡプレーヤーとなった。登録身長は約１７２・７センチ（５フィート８インチ）。