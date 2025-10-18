メディカルドック監修医が鉄分不足に関連する病気・疾患・多く含む食品などを解説します。

武井 香七（管理栄養士）

「鉄分」とは？

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

鉄分は体内に3g程あるといわれます。血液中のヘモグロビンの構成成分となり、酸素運搬の重要な役割を果たしているのが、その内の約65%です。

食品に含まれる鉄分はヘム鉄と非ヘム鉄に分けられます。肉や魚などの動物性食品に多く含まれるのはヘム鉄です。

非ヘム鉄は植物性食品に多く含まれます。鉄分は調理しやすく日常的に摂取しやすい食品です。

また、鉄分の推定平均必要量と推奨量は年齢・性別・ライフステージによって異なります。

成人男性の推定平均必要量と推奨量は以下のとおりです。

18～29歳： 推定平均必要量 6.0 mg/日、推奨量 7.0 mg/日

30～64歳：推定平均必要量 6.5 mg/日、推奨量 7.5 mg/日

成人女性（生理あり）の推定平均必要量と推奨量は以下のとおりです。

18～29歳：推定平均必要量 7.0 mg/日、推奨量 10.5 mg/日

30～49歳：推定平均必要量 7.5 mg/日、推奨量 11.0 mg/日

妊娠中および授乳中では、以下のとおりになります。

妊娠初期：推定平均必要量 9.0 mg/日、推奨量 9.5 mg/日

妊娠中期～後期：推定平均必要量 20.0 mg/日、推奨量 21.0 mg/日

授乳中：推定平均必要量 6.5 mg/日、推奨量 7.0 mg/日

本記事では、鉄分不足の症状を男性・女性別に解説し、その対処法や鉄分豊富な食品も紹介します。

鉄分不足に関連する病気・疾患

鉄欠乏性貧血

鉄欠乏性貧血は、体内の鉄分が不足することで、赤血球に含まれるヘモグロビンの生成が十分に行われずに発症する代表的な貧血です。その主な原因は次のとおりです。

偏った食生活や胃腸の手術などによる鉄の吸収能力の低下

月経や消化管からの出血による鉄の排出の増加

成長期や妊娠・授乳中の鉄分需要の増加

これらの要因が組み合わさることで、体内の鉄不足が引き起こされます。

鉄分を多く含む食品

煮干し

動物性食品には吸収率の高いヘム鉄を含む食べ物があります。カタクチイワシの煮干しに含まれる鉄分は、100gあたり18.0mgと豊富です。味噌汁の出汁に使い、具として一緒に食べるのもよいでしょう。たんぱく質が多い点もカタクチイワシの特徴です。

レバー

豚・鶏・牛のレバーはヘム鉄で吸収がよく、貧血予防や改善に適しています。ビタミンB12や葉酸もたっぷり含まれており、できるだけ食事に取り入れるようにしてください。特に、豚レバーには鶏や牛のレバーより多くの鉄分が含まれます。

貝類

あさり・しじみ・はまぐりは鉄分豊富で、ヘム鉄と非ヘム鉄の両方が含まれます。赤貝の仲間もヘム鉄が多いです。味噌汁・クラムチャウダー・パスタなどに加えると手軽に鉄分を補えます。

「鉄分が不足すると現れる症状」についてよくある質問

ここまで鉄分が不足すると現れる症状を紹介しました。ここでは「鉄分が不足すると現れる症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

鉄分不足のサインとなる症状について教えてください。

武井 香七 医師

鉄分が不足した際に見られる症状として以下が挙げられます。

倦怠感

立ちくらみ

息切れ

動悸

爪が脆くなる（さじ状爪）

さらに、鉄分不足が長期間続くと、氷をかじりたくなる異食症やむずむず脚症候群などの症状が現れることがあります。

編集部まとめ

鉄分不足による男女別の症状と関連する病気、鉄分を多く含む食品と効果的な摂取方法などに言及しました。

貧血の症状は多岐に渡り、様々な領域の診療科目と関わり合っています。たかが貧血と侮らず、異変を感じたら医師へ相談してください。

鉄分は吸収されにくい栄養素なので、吸収率を高めるような栄養素と摂取するのがおすすめです。日々の食事に取り入れて効果的に鉄分を摂取しましょう。

本記事が鉄分を活用した健康づくりに取り組みたい方の一助となれば幸いです。

