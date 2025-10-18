今週の【上場来高値銘柄】三井金属、ツガミ、ＳＢＧなど32銘柄 今週の【上場来高値銘柄】三井金属、ツガミ、ＳＢＧなど32銘柄



今週の日経平均株価は、政局不安や円高で利益確定の売りが優勢となり、前週末比506円安の4万7582円と8週ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したイーグランド <3294> [東証Ｓ]、貴金属市況高騰と先端半導体向け特殊素材の量産開始報道に反応した三井金属 <5706> [東証Ｐ]、上期業績は計画上振れで着地し中間配当も増額したツガミ <6101> [東証Ｐ]、26年2月期業績予想及び配当予想を上方修正したエスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]、維新合流による高市首相誕生への期待が高まった助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]、6-8月期営業益は市場予想を上振れの好決算となったイオン <8267> [東証Ｐ]、断トツの売買代金こなし、信用取組も売り買い拮抗状態が続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、関電工 <1942> [東証Ｐ]、三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]など21社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 1銘柄



<1942> 関電工 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 2銘柄



<2809> キユーピー [東証Ｐ]

<2830> アヲハタ [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4617> 中国塗 [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄



<5706> 三井金属 [東証Ｐ]

<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]

<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5991> ニッパツ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 3銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6101> ツガミ [東証Ｐ]

<7011> 三菱重 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 3銘柄



<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6736> サン電子 [東証Ｓ]

<6814> 古野電 [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 2銘柄



<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]

<7018> 内海造 [東証Ｓ]



● 精密機器―――――――――― 1銘柄



<7711> 助川電気 [東証Ｓ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9324> 安田倉 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 6銘柄



<3648> ＡＧＳ [東証Ｓ]

<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]

<3964> オークネット [東証Ｐ]

<9441> ベルパーク [東証Ｓ]

<9687> ＫＳＫ [東証Ｓ]

<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 4銘柄



<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]

<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]

<8061> 西華産 [東証Ｐ]

<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 2銘柄



<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]

<8267> イオン [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<3294> イーグランド [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 1銘柄



<6083> ＥＲＩＨＤ [東証Ｓ]





株探ニュース

