来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日に、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

４２チームがエントリーしており、各校最大１２人の出場者のうち上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が本大会出場権を獲得する。

立川駐屯地の滑走路に設けられたスタートラインでは、約５００人の選手が大学ごとに分かれて縦一列で並び、号砲とともに一斉に走り出すのが例年の光景だ。

今年のスタートの並び順は、まず１月の箱根駅伝本大会の順位（１１〜２０位）によって、順天堂大を中央に、日本体育大、立教大……日本大までが左右に並び、その両側に昨年の予選会で１１位以下の東京農業大、明治大、国士舘大、東海大……が並ぶ。一番外側は防衛大と埼玉大となった。

かつて、新型コロナウイルス禍の時代には、選手同士の間隔を十分に空けて密集を避けるため、出場校は前年度の成績に応じて前後の２グループに分けられ、前方ブロックの学校群の約１２メートル後方から後方ブロックの学校がスタートを切る方式がとられたことがあったが、現在は以前の方式に戻っている。

昨年は１０位の順天堂大と１１位の東京農業大がわずか１秒差で明暗を分けるドラマがあり、スタート直後の密集状態では、接触に注意しながらタイムロスを少なくする走りも求められる。外国人留学生や絶対的なエースでタイムを稼ぐチームもあれば、巧みな集団走で手堅くまとめてくるチームもあり、各校の戦略も見どころとなる。（デジタル編集部）