¡¡¡Ú¥¢¥ó¥¸¥§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï17Æü¡¢ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü³«Ëë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¤¿·èÄê¤ò½ä¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¯¼£ÅªÃæÎ©¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¿¼¤¤·üÇ°¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Àê¤á¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡IOC¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ä¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤ÈÄ´À°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁª¼ê¤¬Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë°ÂÁ´¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÏÀ¯¼£Åª·èÄê¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£