【追悼】社会党首班の村山富市元総理 「トンちゃん」「村山談話」で国民の記憶に残る”庶民派宰相”

大蔵（現財務省）の健全財政あって民滅ぶではいかん

旧社会党委員長として、自民党、旧新党さきがけと連立政権を組んだ村山富市（むらやま・とみいち）元総理が10月17日、老衰のため大分市内の病院で亡くなった。101歳だった。

村山氏は、戦後、地元の大分県で社会党に入党。’72年に衆院選に出馬し、初当選を果たす。党では、衆議院予算員会の理事や国対委員長を歴任し、’93年に委員長に就任した。

「委員長時代も温厚な性格で知られ、長い眉と好々爺とした笑顔で『トンちゃん』の愛称で親しまれていました。政治家としても清廉潔白な人物で、常に庶民目線。’94年の細川護熙（ほそかわ・もりひろ）連立政権時には、『国民福祉税』構想に断固反対し白紙撤回させました」（全国紙政治部記者）

『FRIDAY』は当時、新幹線で移動中の村山氏に直撃取材（’94年２月25日号）。反対した理由について聞くと、

〈手法が間違ってるよ。小沢（一郎・新政党代表幹事）が（内閣の）74％の支持率を過信して暴走したんだよ。３%と７%の間をとって税率５%ではどうか？ ダメ、ダメ、絶対ダメ。大蔵（現財務省）の健全財政あって民滅ぶではいかん。福祉目的税なんて言うよりも、正直に「消費税を上げさせてもらいますよ」と言った方がよっぽどいい〉

などと力説した。こういった姿勢のおかげで、この後、社会党の支持率が上がるという「福祉税」効果もあった。

そして、’94年６月29日、村山氏は第81代内閣総理大臣に就任。自民、社会、新党さきがけによる自社さ連立政権が発足する。

しかし、首相になったことで、これまで社会党が断固として認めなかった自衛隊を合憲とし、日の丸、君が代を容認するなどの方針転換に迫られた。’95年１月に発生した阪神淡路大震災では、初動対応の遅れから、厳しい批判にもさらされた。

さらに、村山氏が国民だけでなく、国際社会にも大きな印象を与えたのが、いわゆる「村山談話」である。

「50回目の終戦記念日を迎えた’95年８月15日に、村山氏は首相官邸での談話で『国策を誤り、世界各国、特にアジア諸国に苦痛を与えた』と謝罪。日本の戦争責任を今まで以上に強く示したのです。この談話は、石破茂首相に至るまで全ての内閣が歴史認識についてこの談話を踏襲する旨を明言しています」（前出・記者）

それからわずか５ヵ月後の’96年１月５日に、突然、退陣を表明。総理在任期間はわずか561日だった。

首相在任時代”庶民派宰相”と呼ばれ、常に質素倹約を旨とし、清貧というイメージを持たれた村山氏。『FRIDAY』は、村山氏が首相在任中、夏休みを箱根で取った時の様子を取材（’94年９月２日号）。当時の関係者によると、宿泊していた旅館の部屋は、特別室ではない普通の部屋で、両隣に一般の宿泊客もいたという。首相として初の夏休み休暇について聞くと、

〈本当は大分でのんびりしたかったんだが……。あそこには別府とか湯布院とかいい温泉があるし〉

と、少し残念そうだった。在任期間こそ短かったが、国民の記憶に残る印象深い総理だった村山氏。心から冥福をお祈りいたします──。