【GUの黒トップス】が活躍の予感！ まるっと真似したい♡「大人の秋コーデ」

一点投入でコーデを格上げできそうな黒トップスが、【GU（ジーユー）】で種類豊富に販売中。スウェットプルオーバーやリブクルーネックTなど、着回し力も高そうな黒トップスは、秋コーデに大活躍の予感。今回は、GUスタッフさんによる全身真似したくなりそうな「大人の秋コーデ」をご紹介。スタイリングを真似すれば、即おしゃれ見えを狙えるかも。

大人っぽくて秋っぽいお手本通勤コーデ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」〈BLACK〉\2,490（税込）

ゆとりのあるドルマンスリーブや、「やわらかな風合い」の素材（公式オンラインストアより）が特徴。サラッと着るだけでこなれた印象を与えられそうなシャツ。こちらのスタッフさんは、ブラウンカラーのタックワイドパンツを合わせてきちんと感をプラス。大人っぽさも秋らしさも感じられるコーデが完成。

大人がお手本にしたいスウェットコーデ

【GU】「パフスウェットプルオーバー」〈BLACK〉\2,290（税込）

「きめ細かいスポンジのように滑らかでふっくらした軽やかな素材」（公式オンラインストアより）を使用したスウェットプルオーバー。美しいシルエットとキレイな表面感で、カジュアルになりすぎないのが魅力。ドロップショルダー & ショート丈もこなれた印象を与えてくれそうです。こちらのスタッフさんのように、フリルデザインが上品に華やぐブラウスをレイヤードすれば、おしゃれ度がグンとアップ。シンプルなワントーンスタイルも垢抜けた雰囲気に仕上がりそうです。

チェック柄シャツがポイント！ 大人可愛い秋コーデ

【GU】「ウォームリブクルーネックT（12分袖）」〈BLACK〉\1,290（税込）

サムホール付きの長めの袖丈が、こなれた印象を与えそうなリブT。ストレッチ・抗菌防臭・静電気防止・吸湿発熱・保温といった機能も充実。フレアスカートを合わせてフェミニンに。チェック柄シャツを腰巻きにしてアクセントにすれば、秋のお出かけにぴったりの大人可愛いコーデが完成。

個性派ボトムスを主役に垢抜けワンツーコーデ

【GU】「ストレッチリブタートルネックT（長袖）（ウォーム）」〈BLACK〉\990（税込）

ベーシックなタートルネックT。体に程よくフィットしそうなリブ素材で、スッキリとした着こなしに。シンプルな黒トップスは、スタッフさんのように個性的なデザインのボトムスを合わせると、おしゃれ見えを狙えそう。ラップ風トレンチスカートを投入することで、ワンツーコーデもグッと垢抜けて見えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i