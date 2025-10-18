10月13日に閉幕した大阪・関西万博。兵庫県でも期間中、県版のテーマウィークとして「ひょうごEXPO week」を展開し国際博覧会協会が実施する「テーマウィーク」と連動した催しがおこなわれていた。



関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは、パーソナリティーをつとめるラジオ番組にて同ウィークが10月のテーマに掲げた「SDGs+Beyond いのち輝く未来社会」を紹介。「わが家のもったいないレシピ！」というメッセージテーマを取りあげた。

同テーマについて「かぼちゃ」を挙げたとんず。彼女は果肉以外もきっちり食すという。「種を奥歯でガッと噛むと、スライスナッツみたいで香ばしいねん。あと、ワタを溶かしてスープを作る」など“最後まで食べ切るスタイル”を語った。これについて相方の花妃は「リス？」とコメント。

リスナーからのメッセージも募った。「我が家では揚げ物のつなぎで使った卵をだし巻き卵でつかっています」「ホットケーキを焼くときに、余った絹ごし豆腐を入れます。そこにポン酢を入れるとふっくらしたホットケーキになります」など、様々なアレンジレシピが届いた。



料理好きなとんずは「ホットケーキミックスを買ったら、ウインナーをぶちこんでアメリカンドッグをつくる」とコメント。花妃は「アメリカではベーコンと食べたりするし、たしかに合うよね！」と共感した。

番組では「SDGsは結局地球にどう影響しているの？」とAIに質問し、回答された意見も紹介。



「世界共通の“未来の指針”ができたことで、国や企業が動きやすくなった。ただ、『とりあえずSDGsっぽい』アピールだけの“SDGsウォッシュ（見せかけ）”も多い。地球環境そのものを救うまでにはまだ道半ば、というのが正直なところです。より良い地球にするために、意識してがんばっていきましょう」（AI）



パーソナリティーのふたりはこれに共感しつつ、とんずは「企業のSDGアピール、興味ある？」と世間の風潮に疑問を投げかけた。

番組では、ひょうごEXPO week関連のイベントも紹介された。



【秋季企画展】ひょうご五国の日本遺産をテーマにした企画展示や講演会等を行う展覧会。11月30日日曜日まで（兵庫県立兵庫津ミュージアム）



※以下、いずれも開催済み



【ひょうごSDGsフォーラム】基調講演やプレゼンテーション等により、SDGsの最新の動向や取組を知ることができるイベント（神戸市・ラッセホール）



【令和7年度「ひょうご日本遺産シンポジウム」】地域が抱える課題の解決や未来のデザインに日本遺産をどのように活用するか考えるイベント（兵庫県立兵庫津ミュージアム）



