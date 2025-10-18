来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、工場閉鎖で無職 “銀二郎”寛一郎が“朝から朝まで”働くことに
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」が10月20日〜10月24日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）の手を取る銀二郎（寛一郎）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第16回（10月20日放送）あらすじ
傳（堤真一）の死から数日、機織り工場は閉鎖が決まり、トキは仕事を失う。借金取り・森山（岩谷健司）は容赦なく松野家に返済を要求し、トキに遊女となるよう提案する。
それでも“なんとかなる”とお気楽な松野家の面々の中、銀二郎（寛一郎）は一人、危機感を覚える。銀二郎はトキを守るため、森山に新たな仕事を紹介してもらうが“朝から朝まで”働くことになってしまう…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
