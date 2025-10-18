総合スポーツブランドノのミズノ社はこのほど、「○○の秋」についてアンケート調査を行った。過ごしやすい気候を生かして趣味や活動を始める人が多い時期に着目し、今年度から実施。９月１７日から１９日の３日間、１６歳以上の男女を対象としたインターネットリサーチで有効回答数は１１０２。その結果によると「食欲の秋」との回答が約７２％で最も多く、次いで「スポーツの秋」が２２・４％だった。

さらに「スポーツの秋」に始めたいスポーツとしては、男女とも「ウォーキング」が一番多かったが、２位以降は、女性が「ヨガ、ピラティス、ストレッチ」「ダンス」、男性は「ランニング」「ハイキング、トレッキング」と異なる傾向が出た。

また、「○○の秋」にかける費用については、「スポーツの秋」では０円が４１・１％と最も多く、お金をかけるにしても５０００円以下が３９・２％だった。「スポーツの秋」は費用をあまりかけずに、手軽にできることを始めたい人が多くいることが分かった。一方で「食欲の秋」では０円が９・７％と少なく、多くの人が１万円以内の出費を想定している結果となった。

「○○の秋」はテーマによって、かけられる費用に対する意識の差があることが判明した。データはすべてミズノ社調べ。