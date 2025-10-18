◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

定刻の午前８時３０分に出場４２校の選手（各校１２人以内）が一斉スタートした。各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。

５キロ通過時点では立大がトップ。エース馬場賢人（４年）の欠場を全員で補っている。

初出場を狙う日本薬科大が２位、復活出場を期す上武大が３位に続く。

７８年連続７８回目の出場を目指す日体大は１９位と慎重にスタート。得意の集団走で後半に巻き返しを図る。

勝負は起伏が激しい昭和記念公園内の１５キロ以降となる。

５キロの通過順位は以下の通り。

＜１＞立大

＜２＞日本薬科大

＜３＞上武大

＜４＞順大

＜５＞中央学院大

＜６＞山梨学院大

＜７＞大東大

＜８＞法大

＜９＞筑波大

＜１０＞神奈川大

２秒差

＜１１＞東農大

＜１２＞拓大

＜１３＞日大

＜１４＞東海大

＜１５＞専大

＜１６＞明治学院大

＜１７＞駿河台大

＜１８＞明大

＜１９＞日体大

＜２０＞平成国際大

前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大