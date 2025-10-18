久しぶりの快勝。一時低迷していたチームに、活力が戻って来た。「大和証券Mリーグ2025-26」10月16日の第2試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得。6日に箱ラスを引いた後は休養を挟み、10日ぶりの復帰戦で大きな結果を残した。

【映像】永井、超急所の“鬼引き”と爽快なアガリ

第1試合は勝又がオーラスにラスを抜け出す満貫ツモ、3着で終えていた。続く当試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、永井、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開始した。永井は東4局、4・7筒待ちの先制リーチ。山には1枚しか残っていなかったが、これをあっさりツモり、リーチ・ツモ・西・赤・ドラ・裏ドラの1万2000点を入手した。ファンは「猛将きたぁー！」「ないすー！」「うおおおおお！！！！」と永井の復調にエールを送る。

さらに南1局、永井は9巡目に3・6筒待ちのリーチ。この時、堀が国士無双を狙っていたが、永井が最後の東を引き暗刻にしてテンパイした。あまりの引きの強さに実況の日吉辰哉（連盟）も「強えぇ！」と声を上げる。永井はこのリーチを6筒でツモ。リーチ・ツモ・赤・ドラの8000点で大きく抜け出した。南3局は鈴木大介から3900点をアガってダメ押し。個人3勝目でポイントは＋107.3と3桁に。個人成績でも7位の好位置に付け、チームの再浮上を後押しする結果となった

試合後は「やりました！」と笑顔で一言。休養明けの試合について「気合が入っていました。トップが取れて本当に良かったです」と安堵の表情を見せた。この間も気持ちを切り替え、チームの応援に専念していたという。試合を振り返ると「今日は手もしっかり入って、迷う展開も少なくて、伸び伸び自分らしく打てたかなと思います」と満足げに語った。

ファンへのメッセージは「お久しぶりです！」とまず挨拶から始まり、「僕のマイナスから風林火山の調子が下降気味になってしまったのですが、今度は僕がトップを取ったので、ここから上り調子でポイントを積み重ねたいと思います」と力強く宣言。ファンからは「メンタルが強い、おめでとう！」「良いこと言うねぇ」「ええやんええやん！」と激励の声が相次いでいた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）4万5400点／＋65.4

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万1500点／＋11.5

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）1万4000点／▲26.0

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）9100点／▲50.9

【10月17日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

2位 EX風林火山 ＋187.2（22/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋91.8（22/120）

4位 TEAM雷電 ＋91.1（22/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋70.5（20/120）

6位 BEAST X ▲46.0（24/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲57.6（20/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲109.1（24/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲175.2（22/120）

10位 EARTH JETS ▲311.2（22/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）