「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースがスタートし、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。

予選会は登録選手１４人の中から各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争う。

昨年大会は残暑に見舞われ、レース中は２５度近くまで気温が上昇。体感気温が３０度を超え、ゴールまで残り１０メートルで東海大のロホマン・シュモンが熱中症で倒れて棄権するなど８人が途中棄権、２人がタイムオーバーで失格となった。関東学連は温暖化の影響による選手の安全確保のため、今年からスタート時間を約１時間早め、昨年までの９時３５分から、８時３０分スタートとなった。

スタート時の気温は１７・１度で湿度は８６％。昨年棄権のロホマン・シュモン（４年）もスタートを切った。４年連続の本戦出場を狙う立大はエースの馬場賢人（４年）が欠場となった。

予選落選校からは関東学生連合が編成（１６人）されるが、編成方法が今大会から変更。１１〜２０位の大学は予選会の記録にかかわらず、各校１人を選出。残り６人は２１位以下のチームから予選会の個人成績上位が選出される。