ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢22¡Á27Æü¤ËÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£11¡Á16Æü¤Î¿À¸Í¸ø±é¤ËÂ³¤¤¤Æ25ºÐ¤È55ºÐ¤ò±é¤¸¤ë¡£¸½ºß45ºÐ¤Îº´Æ£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô2Ç¯¤Î»þ¤ËµÜËÜÐ³Ìç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ÖBOYS TIME¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥ó¥É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈË»¤·¤¯¤Ê¤êÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ú´ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ý¤Î·Ý½Ñº×¤ä¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¡¢´É³Ú´ï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤È¤«¤ò¤Í¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤¤¤¿¤¤ºî¤ë»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤ÆÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç´Ì¥Ó¡¼¥ë¤«¤Ê¤ó¤«°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤ÏÎÁÍý¤òËÜ³ÊÅª¤Ë½¬¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÄê´üÅª¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Î»Å»ö¤Ï»þ´ÖÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¹â1½÷»Ò¡¢¾®5½÷»Ò¡¢¾®3ÃË»Ò¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¤À¡£
¡Ö°ìÈÖ¾å¤¬¡¢¤â¤¦¹â¹»À¸¡£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¡¢¿ÊÏ©¤ÏÆÃ¤Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤¬¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¹Ô¤¯»þ¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¿©Âî¤ò°Ï¤á¤ë»þ´Ö¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²ÈÂ²¤Ë¤¿¤á¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢²ÈÂ²¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤À¤«¤é¤È¡¢1¿Í¤Ç¤É¤³¤«¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤È¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È±¿Æ°¤è¤ê¤â¡¢Ãî¤È¤«Æ°Êª¤È¤«³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤È¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Ãæ³Ø»þÂå¤ËÇÐÍ¥¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¢°ì»þ´ü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤Ï³Ø¹»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤Ç³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤Î¥í¥±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Î»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Èº£¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î99Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë¤ËÉñÂæ¡ÖBOYS TIME¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯TBS·Ï¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£02Ç¯TBS·Ï¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡£05Ç¯¡ÖÀäÂÐ¶²ÉÝBooth¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£07Ç¯¡ÖÆü·Ý¾Þ¡×¡£08Ç¯TBS·Ï¡ÖROOKIES¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£09Ç¯¡Ö¥Ó¥í¥¯¥·¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¡£10Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¡×¡£179¥»¥ó¥Á¡£A·¿¡£