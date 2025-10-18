10月15日までに、俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるドラマで共演する倉科カナとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。倉科は、飛鳥が居候するバーの店主・堺礼子を演じている。

13日、のんは「ミス・キング第三話」と題してブログを更新。「観ていただけましたか？」と切り出すと、「倉科さん演じる礼子さんがあったかくってかっこよくって、飛鳥の支えになっているんだなと思って演じていました。」「いつも素敵な倉科さんと〜！」というコメントと共に、倉科と笑顔で寄り添う2ショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「倉科さんの存在は癒し」「オアシスみたいな存在」「礼子さんに救われてますね。ありがとう倉科さん」「有難い存在」「雰囲気凄すぎ」「オーラ出すぎ二人とも」といった反響が寄せられている。