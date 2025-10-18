



遠いオランダの地で出会った未来の夫は、13歳も年下。当初、彼には彼女もいる様子で、恋愛対象ではなかったが、その後2人は幸せな家庭を築くことになる（イラスト：堀江篤史）

自分らしい人生を見つけたい、日本という国は私には合わない、私にピッタリの人はどこにいるの――。いわゆる「自分探しの旅」を続け、遠くオランダの地で13歳年下の男性と結ばれた女性がいる。現地で社会福祉系の専門職に就いている岡本聖子さん（仮名、49歳）だ。

「懐の広い彼は私のお兄さんのようでもあり、お母さんでもお父さんでもあります」

聖子さんは夫のヨハネスさん（仮名、36歳）に精神的に依存するような発言をするが、Zoom画面越しの見た目からはしっかりした印象を受ける、整った顔立ちの和風美人だ。ヨハネスさんは口ひげを生やした坊主頭だがイカつくはない。細身で、人懐っこい笑みを常に浮かべて日本語で一生懸命に答えてくれる、女性的な雰囲気の男性だ。一見、ヨハネスさんのほうが弟キャラのようにも見えるが、実際の夫婦関係は異なるようだ。

2人が結婚したのは2年前の夏。本連載は35歳以上で結婚した人を「晩婚さん」と定義しているので、ヨハネスさんはギリギリ取材対象外となる。オブザーバーとしてインタビューに参加してもらった。

付き合う相手に「父」を求めていた

東京出身の聖子さん。父方は古い家柄で、男性ばかりが優遇される家庭環境に違和感を覚えながら育ったという。

「両親は私が中学校に上がる頃に離婚し、父はすぐに再婚。『私は愛されていなかったんだな』と思いました。かなり年上の男性とばかり付き合うようになったのは、父を求めていたのかもしれません」と、ファザコンを告白する聖子さん。

福祉系の専門学校を出たものの、すぐに働く気持ちにはなれなかったという。バックパッカーとしてオーストラリア旅行などをした後、障害児福祉の分野にやりがいを見出した。

「その仕事の関係で初めてオランダに滞在したのが20代前半の頃です。支援をしたオランダ人家族と心の交流ができた気がして、『絶対に戻ってきてね』とも言ってもらいました」

そこから、3年に一度ぐらいのペースでオランダと日本を行き来する生活を始めた聖子さん。30代後半で、オランダに1年間暮らす機会に恵まれた。

日本語会話クラブで果たした「運命の出会い」

しかし、英語ができない聖子さんは精神的に追い詰められてしまう。そこで探したのが、フェイスブック上の「日本語会話クラブ」。ヨハネスさんとの出会いの場だ。

「日本語が話せるのは息抜きになりますし、ついでにオランダ語も学べるならば一石二鳥です。様々な国籍の方が50人ぐらい参加しているサークルで、オフ会で見た彼は一番下っ端に見えました（笑）。実は彼が主宰者だったと知ったのは、後になってからです」

余談になるが、何かの集まりを主宰する男性はモテやすい。行動力やリーダーシップ、人望などを示せるからだ。加えて、その場で威張ることなく黒子役に徹した場合、賢い女性参加者からの評価はさらに上がる。ヨハネスさんがそれを狙っていたわけではないが、結果として聖子さんと仲良くなった。

「彼は13歳も年下で、しかも彼女がいる様子だったので、恋愛対象ではありませんでした。彼より日本語が堪能なオランダ人もいましたが、私が日本に帰国してからもコンスタントにLINEや手紙をくれたのは彼だけです」

ヨハネスさんも、上智大学への交換留学で日本で1年間過ごしたことがある。しかし、周りの留学生も日本人学生も英語を話せる人が多かったため、日本語をあまり学べなかったという後悔があった。そこで、オランダに帰って日本語会話クラブを立ち上げたのだそうだ。聖子さんには初対面のときから「いい雰囲気」と「安心感」を感じたと明かす。

「彼女が日本に戻ってしまってから寂しい気持ちになりました。だから、お正月にはLINEで『あけましておめでとうございます』と伝えます。お互いの誕生日はプレゼントを送り合ったりしていました」（ヨハネスさん）

日本では障害児保育の現場で責任者をしていた聖子さん。しかし、「人のために働いているけれど自分がない」という気持ちが募り、夜中に泣けてきて仕方ない日が続いた。そんな彼女を見かねて、同居していた母親が「あなたはここにいたらダメになる。オランダに行きなさい」と背中を押してくれたのだ。コロナ禍が始まる直前のことだった。

「伝手もなく移住しましたが、フランス人の奥さんがいる国際結婚夫婦には本当によくしてもらいました。住む部屋を提供してもらい、コロナが始まって誰とも会えない時期も庭での食事に誘ってくれて……。外国人だからこその悩みや不安をわかってくれたのだと思います」

その後、聖子さんは住み込みで働ける職場を見つけて経済的に自立。コロナ禍も下火になり、ヨハネスさんとも気軽に会えるようになった。

「この人と一緒にいれば私は大丈夫」と根拠なく思った

聖子さんの誕生日は2月。ヨハネスさんは美術館デートに誘ってくれたが、聖子さんは大幅に遅刻してしまう。それでもヨハネスさんはまったく怒らず、「閉館までの1時間でも観よう」と言ってくれたうえ、食事をご馳走してプレゼントも用意していた。

「お礼として私の口から出た言葉が愛の告白みたいだったようで、彼はすぐにプロポーズしてくれました。ちょっと驚きましたが、私はこの人といると安全と安心を感じます。日本で闘病の末に亡くなった親友が『やっぱり人間って、愛されることが幸せなんだよ』と言っていたこともフワッと浮かび、納得して結婚しました」

ヨハネスさんは、13歳年上の外国人女性と結婚することに抵抗はなかったのだろうか。聞くと、「それは全然気にならない」と彼は即答した。

「気になるのは、雰囲気が合っていること。彼女と話すと、冷静で落ち着いたオーラを感じます」（ヨハネスさん）

一方の聖子さんは、年齢も見た目も家柄も職業も「大いに気になるタイプだ」と告白する。古風な家庭で育てられた聖子さんは骨の髄まで日本人で、だからこそ、同族嫌悪的に日本社会に馴染めなかったのかもしれない。

「でも、ヨハネスに関しては、そういうことがまったく気になりません。“魂レベルで合う”というのでしょうか。結婚したとき、彼は無職で実家にいましたが、『この人と一緒にいれば私は大丈夫』という根拠のない安心感がありました」

喧嘩もする、ADHDの夫と“幸せな”ふたり暮らし

実際、ヨハネスさんは結婚後に公的機関への就職を果たす。ADHD（注意欠如・多動症）を自覚している彼の特性を生かせる仕事で、女性が9割というオランダでも特殊な職場環境にもまったく違和感なく溶け込んでいるらしい。「僕は女子っぽいのかも」と、ヨハネスさんは日本語で冗談を言う。2人の家でも、「公用語」は日本語だと聖子さんが教えてくれた。

「私は英語ができませんし、オランダ語も流暢とは言えません。日本語で会話できない時間が続くと鬱っぽくなるので、家では日本語を使うことを死守しています（笑）」

夫婦喧嘩をすることもある。家事はほぼ半分ずつ分担しているが、ヨハネスさんは片付けがまったくできない。これに、聖子さんは一方的に腹を立てているようだ。

「服をたためない、食器を戻せない、料理の手順をいちいち聞いてくる、などです。ADHDの特徴だとは知っていますが、私が安息できません！」

ヨハネスさんは叱られるたびに謝り、逆ギレしたりはしない。ただし、細かいことが異様に気になる傾向があると聖子さんは指摘する。

「例えば、私の鼻毛とかです（笑）。『また鼻毛、出てる！』とすごく怒るんです。パニックになると言ってもいいぐらいです」

ヨハネスさんは「やっぱり僕の頭はちょっとおかしいのかも」と笑う。基本的に仲良しだからこそ、生活のささやかなことで楽しくぶつかって相性の良さを確かめ合っているのかもしれない。

子どもの頃から「20代で結婚をして子どもは3人」という将来を思い描いていたという聖子さん。ヨハネスさんとの子どもも望んだが無理だとわかり、今は2人での暮らしを満喫することにしている。

「もう少し早く彼と結婚していれば、と思うことはあります。でも、ヨハネスとは来世でも一緒になれるはず。そのときにいっぱい子育てしようねと話しています」

住む場所は関係ない、私の夫こそが自分の「帰る家」

日本という国には馴染めない、自分の国ではない、と思い続けてきた聖子さん。実は、若い頃に「自分の国」と想定していたのはフランスだった。そのフランスにはまだ一度しか訪れていない。



この連載の一覧はこちら

「ヨハネスと一緒ならば、フランスでも日本でも住めると思います。私の居場所は、オランダではなくヨハネスだったんです」

人の性格や価値観は多様なので、それぞれの肌に合う国や地域はあると思う。ただし、「自分の家」の住み心地が悪かったら意味がない。

一人暮らしの家を自分なりに充実させて満足する人もいるだろう。それも豊かな暮らし方だ。ただし、家族がいる場合はその関係性が居心地の大きな要素となる。聖子さんとヨハネスさんにとっては、相手こそが自分の帰る家なのだ。

本連載に登場してくださる、ご夫婦のうちどちらかが35歳以上で結婚した「晩婚さん」を募集しております（ご結婚5年目ぐらいまで）。事実婚や同性婚の方も歓迎いたします。お申し込みはこちらのフォームよりお願いします。

（大宮 冬洋 ： ライター）