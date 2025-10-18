【台風情報】 ″台風のたまご″ が台風24号(フンシェン)に発達 今後の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月18日6時45分発表 気象庁
18日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯12度50分 (12.8度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
18日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度55分 (13.9度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
19日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯15度20分 (15.3度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
20日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経118度40分 (118.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
21日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度10分 (18.2度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
22日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経113度25分 (113.4度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
23日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度50分 (15.8度)
東経111度20分 (111.3度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2235896?display=1