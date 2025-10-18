TUY

■台風24号(フンシェン)

2025年10月18日6時45分発表　気象庁

18日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯12度50分 (12.8度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

18日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度55分 (13.9度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

19日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯15度20分 (15.3度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

20日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経118度40分 (118.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

21日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度10分 (18.2度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

22日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経113度25分 (113.4度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

23日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度50分 (15.8度)
東経111度20分 (111.3度)
進行方向、速さ    南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

