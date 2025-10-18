政界引退後も多くの人に愛された元首相、村山富市さんが亡くなった１７日、大分県関係の国会議員や県内の政治関係者らからも、功績や人柄をたたえる声が寄せられた。

村山さんは、社会党委員長、社民党の初代党首も務めた。元社民党副党首で立憲民主党の吉川元衆院議員（比例九州）は「大変残念だ。もっと長生きして、日本の政治を見てほしかった」と語り、「厳しい時も苦しい時も、頑張れと声をかけ続けてくれた」と振り返った。

選挙に関しては厳しい一面も持ち合わせていた。「『選挙は勝つか負けるかしかない。頑張ったけど負けました、じゃダメなんだ』と常々話していた。首相の重職を務められたのも、内に秘めた闘志があったからだろう」と推し量った。

社民党県連の高野博幸幹事長は「『社会党は好かんけど、トンちゃんが好きだから応援する』という人もいた。温厚で、言葉も分かりやすい人だった。大きな存在だったので残念でならない」と悔やんだ。

他党の関係者からも哀悼の声が上がった。村山政権で防衛庁長官を務めた自民党前衆院議員の衛藤征士郎氏は「『偉大な巨星墜（お）つ』という感じだ。村山内閣に参画できたことを誇りに思う。保革を問わず、人望がある人だった」と語った。

自民党県連の阿部英仁会長は、引退した村山さんと会合で顔を合わせる機会があり、「あいさつすると『元気にしちょっかえ。あんた頑張りよんな』と大分弁で返してくれたことが印象に残っている。気さくで庶民的で、人間としても偉大だった」と振り返った。

公明党県本部の戸高賢史代表は「激動の時代に総理を務め、党派の垣根を越えて県民に親しまれた。戦後５０年の節目の村山談話は憲政史に大きなインパクト（衝撃）を与えた。心からお悔やみ申し上げる」と述べた。

共産党県委員会の林田澄孝委員長は「自社さ連立政権時に野党として対峙（たいじ）していたが、自民党政治が明確にできなかった立場を述べた村山談話は大きな功績で、敬意を表したい」と話した。

佐藤知事は「困難な時代にあって、信念を持ち、真摯（しんし）に日本のために取り組んでいただいた」、大分市の足立信也市長は「庶民派政治家として活躍された。多大な功績は市民の誇りだ」とのコメントを出した。

村山さんの首相在任時、通商産業省（現・経済産業省）の官僚として仕えた広瀬勝貞・前知事も「大分が誇る政治家だ」と長年の功労に敬意と感謝を表した。その上で、過去の植民地支配と侵略を明確に認めた村山談話を評価し、「近隣諸国と未来志向的な友好関係を築く礎ができた」と語った。

気さくでおごらない人柄は、県民にも愛された。大分市府内町の男性（７６）は「国のために一生懸命尽くしてくれた人。寂しくなる」と話した。同市萌葱台、公務員男性（６６）は「党派を超えて親しまれた人格者だった。東京の会合で会った時にも気さくに声をかけてくれた」と惜しんだ。