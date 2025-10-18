◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

東大の秋吉拓真（４年）が５キロを１４分５６秒（タイムは速報値）で日本人トップで通過した。

秋吉は前回の本戦で、関東学生連合チームの一員として、８区に出場し、区間７位相当と健闘した。連合チームは今回から２回まで出場できるようになったため、もう一度、箱根路を駆けるチャンスがある。

９月２７日に行われた箱根駅伝予選会試走会で、昭和記念公園内のコースをチェックした秋吉は「まずは東大の一員としてチームで突破することが目標です。そのためにタイムを稼ぎます。その結果、東大が出られなくても、それが関東学生連合につながると考えています。本戦では１区か３区を走りたい」と意欲的に話した。

秋吉は兵庫・六甲学院高から滑り止めなしで東大を受験して現役合格。１５００メートル（３分４８秒２０）、５０００メートル（１３分５０秒０９）、１万メートル（２８分４５秒６２）、ハーフマラソン（１時間１分３８秒）の４種目で東大記録を持つ。文武両道ランナーは、卒業後も学問と競技を追究する。

現在、東大工学部機械情報工学科４年は東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻の院試験に合格。その一方で、複数の実業団から勧誘され、熟慮の結果、青学大時代に「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地が選手兼監督を務めるＭＡＢＰに進む意思を固めた。競技と学問の両立を目指す秋吉の意思を最大限に尊重したチームがＭＡＢＰだった。

最高レベルの文武両道ランナー秋吉の２度目の箱根路挑戦は、第１０２回大会の予選会と本戦の見所のひとつとなる。

予選会は、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大