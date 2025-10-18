ペクさんの回想録「死にたいけどトッポッキは食べたい」は国内外でベストセラーになった/Baek Se-hee/Instagram

（ＣＮＮ）ベストセラーとなった回想録「死にたいけどトッポッキは食べたい」の著者として知られる韓国の作家、ペク・セヒさんが３５歳で亡くなったことが分かった。韓国臓器組織寄贈院が１６日、明らかにした。

臓器組織寄贈院の発表では、ペクさんの死因について公表していない。

ペクさんの著書は回想録と自己啓発の要素を融合させたもので、精神科医と交わした会話の内容を詳述している。死にたいという気持ちの一方で、好物だった韓国の人気屋台料理「トッポッキ」のような小さな喜びをかみしめたいと思う相反する感情との葛藤をつづった。

２０１８年に本書が出版されると、治療やメンタルヘルスに関する率直で思慮に富んだ議論が反響を呼び、韓国国内で瞬く間に人気に。２２年に英語に翻訳されて海外でも人気を博し、英紙サンデー・タイムズのベストセラーリスト入りを果たしたほか、米紙ニューヨーク・タイムズでも推薦を受けた。

ペクさんは「体重、学歴、パートナー、友人。かねて変えたいと思っていた人生の要素をすべて変えても、私はまだ憂うつだった」「いつもそう感じていたわけではないけれど、悪天候のように避けられない気分の落ち込みを繰り返した」と記している。

１９年には、続編となる回想録「死にたいけどトッポッキは食べたい２」を執筆。慢性的な軽いうつ状態「ディスチミア」と共に生きる苦悩を描いた。

ペクさんは１９９０年、３姉妹の次女として生まれ、大学でクリエーティブ・ライティングを学んだ。出版社でＳＮＳディレクターとして勤務していた時期にうつ病の治療を受け、回想録を書いたという。

妹のペク・ダヒさんは臓器組織寄贈院を通じて発表した声明で哀悼の意を示し、「文章を書き、文章を通じて人と心を通わせ、希望の夢をはぐくむことを望んでいた」人だったと振り返った。

そのうえで「たくさんのものを愛し、誰も憎むことがない、やさしいその心を知っているから、これからは天国でゆっくり休んでほしい。本当に大好き」と言い添えた。

臓器組織寄贈院によると、ペクさんは心臓と肺、肝臓、左右の腎臓を提供して、５人の命を救ったという。

英語版の翻訳者であり作家でもあるアントン・ハー氏はインスタグラムでペクさんを追悼し、「読者は彼女が文章を通じ、何百万人もの人生に影響を与えたことを知るだろう。私の思いは彼女の遺族と共にある」と記した。