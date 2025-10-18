ナルミヤ・インターナショナル♡リセマイン×U.S. POLO ASSN.コラボ

大人ガーリーな子ども服ブランド「Lycée mine（リセマイン）」から、U.S. POLO ASSN.との特別なコラボアイテムが登場！上品な刺しゅうやセーラーカラーなど、トラッドな雰囲気の中にかわいらしさをプラスしたデザインが魅力です。普段使いからお出かけコーデまで活躍する万能アイテムが揃い、〈ナルミヤ オンライン〉〈楽天店〉〈ZOZO TOWN〉で好評発売中。サイズは100～150cm展開♪

上品さと動きやすさを両立したデザイン



プリーツスカートはやわらかな裏毛素材で、動きやすさも抜群。インナーパンツ付きだから元気いっぱいに過ごす日にもぴったりです。

スウェットはブランドアイコンの刺しゅう入りで、シンプルながらも存在感のある仕上がり。ハートのバックロゴで女の子らしさを忘れない、さりげないかわいさが光ります♡

旬のセーラーカラーでスクールコーデ完成



トレンドのセーラーカラーを取り入れたゆったりスウェットは、短め丈でどんなボトムスにもマッチ。セットアップで着こなせば統一感があり、スクールガール風の上品な印象に。

プチプラながらディテールにこだわりが感じられるのもリセマインならでは。秋冬の新しい定番コーデとして注目です！

毎日のコーデを特別にしてくれる一着を



リセマイン×U.S. POLO ASSN.のコラボは、上品さとかわいさを兼ね備えたデザインが魅力。普段のコーデも特別にしてくれるアイテムばかりです。

子どもたちが「今日もこれが着たい！」と思えるような着心地とかわいさが詰まったラインナップ。

お気に入りの一着を〈ナルミヤ オンライン〉各店でチェックして、秋の新しいおしゃれを楽しんでみてください♪