西野未姫、娘1歳の誕生日にドレスアップ姿を公開「山本さんがこんなに子煩悩に」「いつみても可愛い」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは10月17日、自身のInstagramを更新。娘の1歳の誕生日を祝ったことを報告し、ファンの注目を集めました。
娘は突発性発疹で体調を崩していたものの、誕生日当日は熱が下がった状態で迎えられたそうです。さらに、ハッシュタグで「元気にすくすく育ってくれてありがとう」と成長を喜びました。
コメント欄では、「にこりちゃんおめでとう」「いつも可愛いにこちゃんに癒されてます！」「山本さんがこんなに子煩悩になっててある意味嬉しい」「ママもパパも1歳おめでとうございます」「パパやママの愛情をたくさん受けてすくすくと育ってね」と、祝福の声が多く上がっています。
【写真】西野未姫のかわい過ぎる娘のバースデーフォト
成長に感謝の気持ちつづる西野さんは「にこり1才お誕生日おめでとう」とつづり、6枚の写真を投稿しています。1枚目はかわいくドレスアップした娘の姿、2枚目は家族で仲良くくっつく様子です。また、ケーキで顔を汚しているシーンなども収められていました。
他の投稿でも家族ショットを西野さんは6日にもInstagramを更新。家族で出掛ける様子を動画で投稿しました。動画内では、子どもと夫であるお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんが一緒にボールプールで遊ぶ姿などが収められており、ほほえましい内容となっています。今後も家族の仲むつまじい投稿が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)